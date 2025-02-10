Политика

Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде отказ в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове

Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде решение Избирательной комиссии Псковской области, которая отказала в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове, сообщила заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы продолжим работу в интересах людей, защиту их прав на референдум. Всеми имеющимися законными средствами будем оспаривать это решение», – сказала Яна Иванова.

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове, поскольку инициативная группа состояла из 37 человек, а по новому закону о референдуме может быть только 30 человек — не больше и не меньше.

«Федеральный закон по местному референдуму дает формулировку, что в инициативную группу по проведению референдума должно войти не менее 10 человек, верхние границы не обозначены. В Гдовском районе граждане подали 30 подписей, но с добавкой. Можно было взять 30 соответствующих и зарегистрировать группу», - подчеркнула заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Избирательная комиссия отказала в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове 17 февраля. Известно, что большинство участников инициативной группы - члены и сторонники партии «Яблоко».