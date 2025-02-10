Политика

Избирком отказал в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове

Избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове, об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Избирательная комиссия рассмотрела обращения уполномоченных представителей инициативной группы по проведению местного референдума - Евгения Васильева и Александра Конашенкова, а также ходатайство о регистрации инициативной группы па проведению местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий главы муниципального образования «Гдовский муниципальный округ».

Представитель «Яблока» в облизбиркоме после отказала высказал особое мнение. Представитель КПРФ воздержался.

Избирательная комиссия отказала, поскольку инициативная группа состояла из 37 человек, а по новому закону о референдуме может быть только 30 человек — не больше и не меньше.

Кроме того, изначально документы на проведение референдума подали в территориальную избирательную комиссию Гдова, а не в Избирательную комиссию Псковской области, как положено по закону. В ТИК Гдова указали, куда необходимо нести документы. Группа сдала документы в облизбирком в последний день.

Известно, что большинство участников инициативной группы - члены и сторонники партии «Яблоко». Напомним, что председатель регионального отделения партии Артур Гайдук на сессии Псковского областного Собрания депутатов поддержал внесение изменений в закон о проведении местного референдума.

При этом, по информации Псковской Ленты Новостей, на председателя ТИК Гдовского района написали жалобу в прокуратуру за то, что она отказала в приеме документов.