Политика

Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов

Госдума на пленарном заседании приняла поправку об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы раз в 5 лет.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об уточнении ряда норм избирательного законодательства. В настоящее время схема одномандатных избирательных округов утверждается раз в 10 лет. Поправкой предлагается утверждать схему раз в 5 лет.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин ранее сообщал, что изменения предлагается внести с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах.

Законопроектом уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ.

Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу.

Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, пишет РИА Новости.