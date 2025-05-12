Политика

Из числа участников праймериз в Пскове выбыл самый юный участник

Из числа участников праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы выбыл студент ПсковГУ, профорг, член профкома, член Студенческого научного общества и командир отряда Юнармии Дамиан Мисун, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: скриншот с сайта «Единой России»

На данный момент список участников праймериз выглядит так:

заместитель директора естественно-математического лицея №20 города Пскова Оксана Васильева;

методист Псковского городского молодежного центра Юрий Затравкин;

учитель средней образовательной школы №1 города Пскова Елена Захарова;

заместитель генерального директора ООО «Строительная компания "ЕвроСол"» Антон Мороз;

начальник юридической службы войсковой части Дмитрий Альшевский.

Напомним, заявки для участия в праймериз принимались до 24 апреля в псковском городском отделении партии по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.