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«Гонки по вертикали»: ЧП городского масштаба, праймериз без кандидатов и ху из Дамиан Мисун

01.04.2025 17:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Сегодня 1 апреля — день розыгрышей, и по традиции наши сограждане с самого утра упражняются в остроумии. Конечно, это уже не тот нескончаемый поток острот из каждого утюга, что был в прежние годы. Время изменилось, информационные поводы и общественные настроения теперь иные, гайки закручены по самое не балуйся. Многие вообще опасаются, что даже невинная шутка в публичном пространстве в наше время может быть истолкована как фейк-ньюс со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как говорится, не время, товарищ, для шуток сейчас — враг притаился повсюду у нас!

Но тем не менее весельчаки все-таки находятся. Кажется, первым тут в полдевятого утра стал глава Пскова Борис Елкин. В своем Telegram-канале он объявил о бегстве с постамента одного из псковских барсиков.

ЧП, понимаете ли, городского масштаба. На поиски отправились волонтеры, но местонахождение зверя - неизвестно. Народ комментирует пост градоначальника в меру своего чувства юмора, выдвигает свои версии произошедшего — давайте и мы в программе, посвященной политике, озвучим собственную гипотезу. Не исключено, что Барсик отправился на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. На мой взгляд, у него могут неплохие шансы получить поддержку выборщиков. Ибо, по информации на официальном сайте предварительного голосования, за почти месяц, прошедший со старта этой процедуры, в Пскове появился только один кандидат. Это 20-летний член партии Дамиан Мисун. Студент ПсковГУ, профорг, член профкома, член Студенческого научного общества и командир отряда Юнармии.

И больше никого. Не знаю, какие выводы по этому поводу делают в партии власти, но на мой взгляд, это лишнее свидетельство того, о чем мы говорили и писали неоднократно - не хочет народ идти на выборы, не понимает, зачем ему это надо, в итоге даже в областном центре днем с огнем не сыскать кандидатов.

- Эй, люди! Кто-нибудь! (из фильма «Чародеи»)

Если говорить более серьезно, то время у организаторов праймериз еще остается — наверняка найдут кандидата. Еще никогда так не было, чтобы не было никак — что-нибудь да получится. И не только тут, в Пскове — но и на выборах в районах, которые в рамках реформы становятся муниципальными округами. Их 11, везде надо подписать местных, чтоб снова пошли кандидатами в депутаты теперь уже окружных собраний первого созыва. Короче, предвыборных задач много, вдобавок на днях добавилась и еще одна. Произошло это на сессии областного Собрания, которая, кстати говоря, была во многом необычной.

Начиная с максимально оторванного от актуальной региональной повестки выступления лидера фракции КПРФ Дмитрия Михайлова (коммунисты и обычно-то выступают не на злобу дня, а тут местная привязка отсутствовала чуть ли не от слова совсем) и заканчивая тем, что депутаты прокатили либерал-демократа Антона Минакова с его предложением ввести так называемый маткапитал для студенток (а то мы уже начали привыкать, что парламентское большинство с чего-то вдруг стало поддерживать ЛДПР).

И еще об особенностях сессии. На заседании, в ходе которого депутаты принимали решение о присвоении председателю Александру Котову звания «Почетный гражданин Псковской области», он сам — бессменный председатель и олицетворение псковского регионального парламента - отсутствовал.

В этой нестандартной ситуации миссия вести мероприятие, вручать награды и по итогу работы общаться с журналистами легла на плечи вице-спикера Александра Братчикова.

Возвращаясь к обозначенной новой выборной задаче, надо сказать, что эта сессия стала последней для одного из депутатов. Досрочно, за полтора года до окончания полномочий, региональный парламент покинул Виктор Иващенко.

«Причина — состояние здоровья, возраст уже серьезный, мне 68 лет», - так прокомментировал в интервью ПЛН принятое решение народный избранник, до прихода в областное Собрание возглавлявший региональный фонд капремонта, а до этого почти четверть века сидевший в кресле главы Усвятского района.

- Давно здесь сидим (из фильма «Белое солнце пустыни»)

А раз так - мандат депутата от 13-го избирательного округа стал вакантным до сентября, когда пройдут внеочередные выборы. То есть ко всем избирательным кампаниям в районах, которые становятся округами, и к довыборам депутата Псковской городской Думы по третьему округу добавляется еще и избрание регионального парламентария от Себежского, Невельского и Пустошкинского районов.

Если говорить о партии в целом и решении электоральных задач в общероссийских масштабах, то выборов в ближайшее время предстоит много (это и сентябрьские кампании этого года, и парламентские выборы-2026), вызовов перед ЕР стоит немало, между тем проблем не становится меньше. Скорее, наоборот.

По сообщениям политических Telegram-каналов, закрытые опросы показывают низкие рейтинги «партии власти» во многих регионах, напоминая и о том, что они кардинальным образом отстают от рейтингов президента РФ Владимира Путина. Федеральное партийное руководство проводит социологические замеры, которые часто оказываются неутешительными и позволяют партии полагаться только на административный ресурс губернаторов, но, например, в Петербурге и эта модель не работает.

В продолжение разговора об актуальных вызовах и угрозах для партии напомню, что «Единую Россию» уже сейчас ставят на «возможной точке выхода из СВО» и поручают ей бывших участников спецоперации. В ситуации, когда о поддержке участников специальной военной операции говорят практически все — от президента и отчитывавшегося в Госдуме о работе правительства премьер-министра Михаила Мишустина до депутатов и чиновников на местах, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что в этом году партия ожидает участие большего количества бойцов СВО в процедуре предварительного голосования. А в прошлом году, напомню, депутатские мандаты по итогам выборов получили 304 участника спецоперации, которые выдвигались от партии. Также заявлено, что «Единая Россия» будет активно поддерживать на праймериз матерей и жён военнослужащих. И как тут не вспомнить, что неделю назад мы на ПЛН в статье «Что же будет с партией и с ними?» как раз и писали о том, что это очень непростой фронт работы, и прежде всего здесь следует иметь в виду возможное недовольство отставников — начиная с их положения в будущей мирной жизни и заканчивая неудовлетворенностью материальным положением.

«Единой России» поручен очень непростой контингент, - это отнюдь не тихие бюджетники, а люди, прошедшие боевые действия, со своим взглядом на происходящее и готовностью в случае чего жестко отстаивать собственную позицию. Известно, что из Псковской области в зону проведения СВО отправилось немало людей, которые ранее были замечены в общественно-политической жизни, жестко критиковали местных руководителей, активно выступали с разного рода общественными инициативами, что естественно очень не нравилось власти. Сейчас можно только предполагать, что будет происходить после возвращения этих активных людей домой, и как они будут проявлять себя.

Кстати, подтверждения этого ждать пришлось недолго. В минувшую среду в прямой эфир с главным федеральным инспектором по Псковской области Александром Хлопковым позвонил участник СВО, в прошлом активно участвовавший в общественно-политической жизни Гдовского района, и обозначил проблему ветерана войны — уточню: Великой Отечественной. Почти наверняка эта история в Гдовском районе получит (если еще не получила) продолжение.

Как мы отмечали неделю назад, просто так, как это умеет делать власть, от ветеранов СВО не отмахнешься. Еще и потому, что за такое невнимание к проблемам и предложениям участников специальной военной операции или членов их семей прилетит от начальства. Предположу, что чем ближе к выборам, коих, как уже было сказано, предстоит немало, активность в этой группе - «партии СВО» будет только нарастать. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы, внимательны и не попадитесь на первоапрельский розыгрыш.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина, сайты Псковского регионального отделения ЕР и предварительного голосования «Единой России» 

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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