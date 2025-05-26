Политика

Александр Козловский продолжает знакомиться с участниками проекта «ПолитСтарт»

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский в рамках работы наставника продолжает знакомиться с участниками проекта «ПолитСтарт». Сегодня у него состоялся содержательный разговор с участником предварительного голосования «Единой России» из Смоленской области — Владимиром Яковлевым, участником СВО.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Владимир занимает должность заместителя руководителя — начальника отдела организационной работы регионального исполкома Смоленского реготделения партии. Он не раз проявлял себя в гуманитарных миссиях "Единой России" в Мариуполе, Купянске и Балаклее, оказывая помощь людям в самых непростых условиях. Особое уважение вызывает осознанное решение Владимира продолжить служение стране уже в мирной повестке — через участие в общественно-политической жизни родного региона. Его опыт и включённость в важные общественные инициативы делают его вклад в работу партии значимым и востребованным», - сообщил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, такие участники помогают лучше понимать реальные запросы людей и способствуют более эффективному взаимодействию между обществом и властью.

Напомним, «ПолитСтарт» - кадровый проект «Единой России». В нем участвуют кандидаты предварительного голосования партии, которые впервые пробуют свои силы в политике, а также те, кто хочет стать политтехнологом.