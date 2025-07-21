Политика

Лидер ЛДПР о Псковской области, заветах Жириновского и новом витке истории

В последние годы приезд в Псков партийных лидеров федерального уровня — событие редкое. Чтобы пересчитать такие визиты вполне хватит пальцев одной руки. Это в былые времена, на рубеже веков, руководители всероссийских политических объединений часто бывали в нашем регионе. В ходе избирательных кампаний, да и в межвыборный период тоже, они приезжали, оценивали работу псковских отделений своих партий, встречались с местными жителями. Многие из ведущих отечественных политиков побывали здесь неоднократно, а, например, экс-лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в 1990-е годы, образно говоря, «прописался» в Псковской области, объездил ее вдоль и поперек, провел десятки, если не сотни встреч в большинстве районов, что предопределило грандиозный успех ЛДПР в Псковской области в те годы — более 40 процентов на выборах, избрание губернатором члена партии и др. Однако за последние десятилетия российская политика изменилась, иным стал институт выборов, и нечастые визиты первых лиц ведущих партий в небольшой и не самый привлекательный с электоральный точки зрения регион теперь воспринимаются чуть ли не как мини-сенсация.

Поэтому приезд в Псков преемника Владимира Жириновского - председателя ЛДПР, члена Госсовета РФ, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого вызвал неподдельный интерес. Политик принял участие в фестивале русской культуры «Сила корней и крылья перемен» под эгидой Лиги женщин ЛДПР и в очередной раз побывал в Псково-Печерском монастыре. Желающим сфотографироваться с партийным лидером, взять у него автограф, перекинуться парой слов в Детском парке Пскова не было отбоя. Несмотря на насыщенный график непродолжительной поездки, Леонид Слуцкий нашел время ответить на вопросы Псковской Ленты Новостей.

На фото: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дает эксклюзивное интервью главному редактору ПЛН Александру Савенко

- Леонид Эдуардович, здравствуйте. Я журналист, политический обозреватель и давно слежу за ЛДПР, неоднократно встречался с Владимиром Жириновским. В 1990-е годы Псковская область была совершенно особым регионом для вашей партии — здесь она получала рекордные проценты поддержки, здесь впервые был избран губернатор от ЛДПР. Означает ли ваш сегодняшний визит и проведение в городе масштабного женского фестиваля ЛДПР то, что такое значение Псковской области для вашей партии возрождается?

- Мои приезды сюда означают то, что для нас эта святая историческая земля важна, как она важна для любого россиянина.

Сегодня история ЛДПР в Псковской области получает новое дыхание, новый виток.

Мы вошли в 2025 год в федеральном масштабе второй политической силой.

Конечно, это имеет проекцию на тех, кто здесь живет. И мы обязательно возродим нашу силу на Псковской земле.

У нас мощное региональное отделение. И у нас обязательно всё получится.

На снимке: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, координатор Псковского регионального отделения партии Антон Минаков и сенатор, глава Лиги женщин ЛДПР Елена Афанасьева

Смотрите также Антон Минаков о фестивале ЛДПР: Было искреннее желание устроить праздник

- Вы сказали про то, что вошли в 2025-й второй политической силой. Стать «партией №2» - это актуальная задача для ЛДПР в Псковской области. Как будет решаться эта задача?

- Для Псковской области актуальная задача — поддержка людей, их мыслей и чаяний. Задача, которая связана с благосостоянием каждого, с выравниванием жизни. Это очень сложная задача в Москве и в регионе.

Поэтому сегодня мы работаем. И наша программа, наша повестка — это мысли и наказы людей, наших избирателей.

Только это, и ничто другое, по заветам великого Владимира Вольфовича Жириновского, делает нас сильнее.

Люди определяют место и роль ЛДПР в сегодняшней политической и общественной архитектуре России и, конечно, в Псковской области.

Поздравляю псковичей с Днем города и желаю здоровья, удачи и любви!

На снимке: Леонид Слуцкий — псковичам: Здесь, в Пскове, сосредоточены величайшие традиции русской истории, и сегодня эта древняя земля призывает нас быть плечом к плечу, несмотря на место жительство, на наличие партийного билета в кармане.

Смотрите также Леонид Слуцкий: В Пскове сосредоточены величайшие традиции русской истории

- Леонид Эдуардович, вы напомнили про заветы Владимира Жириновского. В следующем году будет отмечаться 80-летие со дня его рождения. Юбилею придается большое значение на федеральном уровне.

- Да, создан организационный оргкомитет (организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского создан по Указу президента РФ Владимира Путина — ПЛН).

- Планируется ли проведение каких-либо мероприятий в Псковской области, где он неоднократно бывал?

- Да, будут свои мероприятия. Но об этом мы расскажем позже.

Беседу вел Александр Савенко