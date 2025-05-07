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Антон Минаков: Мы сможем достаточно ярко отпраздновать 80-летие Владимира Жириновского

Псковская область ярко отметит 80-летие покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 90-е, в 2000-е Владимир Вольфович побывал, если не ошибаюсь, во всех районах Псковской области. Безусловно, на базе регионального отделения партии будет открыт музей ЛДПР, это федеральная инициатива. Но здесь, в Псковском региональном отделении, мы решили пойти немножечко дальше. Уже проведены переговоры с внутренней политикой. В ближайшую неделю будет встреча с губернатором Псковской области. Поскольку указ о праздновании 80-летия Владимира Вольфовича в 2026 году подписал президент Владимир Путин, за что безграничная ему благодарность и уважение, помимо создания музея, я планирую провести на территории Псковской области еще ряд мероприятий, достаточно широких и публичных. Я не хотел бы их озвучивать, пока не проговорил бы с губернатором, но уже прошли переговоры с внутренней политикой», — сказал Антон Минаков.

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Он уточнил, что позицию партии уже обозначили областному правительству, в ближайшее время план мероприятий представят лично губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Я уверен в полной поддержке со стороны правительства, поскольку указ подписан президентом. Среди ответственных в этом указе также есть и региональные власти, которые должны оказать содействие в проведении праздника. Поэтому я ни капли не сомневаюсь, что правительство Псковской области пойдет нам навстречу, и мы сможем достаточно ярко отпраздновать 80-летие одного из величайших политиков в современной России», – заключил координатор регионального отделения ЛДПР.