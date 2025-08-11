Политика

Начинается видеотрансляция дебатов кандидатов на довыборы депутата Псковской гордумы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, которые начинаются в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами мы проводим круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все семь выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли пять из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ведущий Александр Савенко предложит участникам высказаться по трем темам:

• Образ будущего для Пскова: какие изменения необходимы городу.

• Основные проблемы и перспективы развития округа №3.

• Задачи кандидатов и ход избирательной кампании в Пскове.

Трансляция завершена