Политика

Трамп заявил, что нацелен на быструю организацию второй встречи по Украине после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его цель - провести вторую встречу по украинскому урегулированию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Сегодня речь идет о создании условий. У нас будет еще одна встреча очень скоро, если все пройдет хорошо», - сказал он в интервью журналисту Fox News на борту самолета.

«В ином случае у нас вообще больше не будет встреч, возможно, вообще никогда», - добавил Трамп.

Он отметил: «Я не буду рад, если я уеду без режима прекращения огня в каком-либо виде». При этом, он вновь предупредил, что трудно предугадать точные итоги переговоров на Аляске, пишет INTERFAX.RU.