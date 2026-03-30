Алексей Севастьянов и Ирина Толмачева выдвинулись на предварительное голосование «Единой России»

Депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и Ирина Толмачева подали документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в областное Собрание, которые пройдут в сентябре. Информацию об этом разместила партия «Единая Россия» на сайте предварительного голосования.

Алексей Севастьянов будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №1. Ирина Толмачева претендует на то, чтобы представить партию в составе региональной группы №7.

Алексей Севастьянов является депутатом с 2007 года, работал в четырех созывах областного Собрания. На предварительное голосование выдвигается в том же же округе, который представляет в региональном парламенте.

На предыдущих выборах в 2021 году, за кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 31,57% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 30 сентября 2021 года Алексей Севастьянов был избран председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению. С октября 2021 года работает в Псковском областном Собрании депутатов на постоянной профессиональной основе.

Ирина Толмачева 9 сентября 2018 года одержала победу на дополнительных выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №12. За кандидата, выдвинутого «Единой Россией», проголосовало 41,18% избирателей, принявших участие в выборах. 14 ноября 2024 года зарегистрирована депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва - получила партийный мандат «Единой России», ставший вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором. В парламентских выборах 2021 года участвовала в составе партийного списка, что стало основанием для решения о наделении её депутатскими полномочиями. Член комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Напомним, что депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также подал документы для участия в предварительном голосовании.