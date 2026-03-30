 
Политика

Алексей Севастьянов и Ирина Толмачева выдвинулись на предварительное голосование «Единой России»

0

Депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и Ирина Толмачева подали документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в областное Собрание, которые пройдут в сентябре. Информацию об этом разместила партия «Единая Россия» на сайте предварительного голосования.

Алексей Севастьянов будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №1. Ирина Толмачева претендует на то, чтобы представить партию в составе региональной группы №7.

Алексей Севастьянов является депутатом с 2007 года, работал в четырех созывах областного Собрания. На предварительное голосование выдвигается в том же же округе, который представляет в региональном парламенте.

На предыдущих выборах в 2021 году, за кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 31,57% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 30 сентября 2021 года Алексей Севастьянов был избран председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению. С октября 2021 года работает в Псковском областном Собрании депутатов на постоянной профессиональной основе.

Ирина Толмачева 9 сентября 2018 года одержала победу на дополнительных выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №12. За кандидата, выдвинутого «Единой Россией», проголосовало 41,18% избирателей, принявших участие в выборах. 14 ноября 2024 года зарегистрирована депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва - получила партийный мандат «Единой России», ставший вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором. В парламентских выборах 2021 года участвовала в составе партийного списка, что стало основанием для решения о наделении её депутатскими полномочиями. Член комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Смотрите также

0

Напомним, что депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также подал документы для участия в предварительном голосовании.

Смотрите также

0

Прокомментировать

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Толмачева Ирина Геннадьевна

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026