Политика

Начинается видеотрансляция дебатов представителей партий-участников избирательной кампании на «ПЛН FM»

27.08.2025 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию дебатов представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, которые начинаются в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:

  • Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ;
  • Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР;
  • Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»;
  • Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Партии пенсионеров», член Высшего совета партии;

Они, как и их коллеги - участники предыдущей программы, обсудят ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, работу органов местного самоуправления, их проблемы и перспективы. Ведущий дебатов - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
