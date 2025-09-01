Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
развивающие секции для детей
День картофельного поля
вкусно и полезно плавленый сыр
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
Псков летние террасы
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Политика 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 02.09.2025 15:400 Около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области 02.09.2025 15:030 Андрей Маковский: Двухуровневая система неэффективна для Псковской области 02.09.2025 15:010 Новый избирательный участок организовали в псковской деревне Борисовичи 02.09.2025 13:410 Суды в Псковской области отклонили несколько исков по оспариванию отказа в регистрации кандидатами на выборах 02.09.2025 13:290 Андрей Маковский: В Псковской области возрастает престиж муниципальной службы
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области

02.09.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области, сообщил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами 2 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Обучение проходило во многих муниципалитетах. Сегодня мы утверждаем список наблюдателей, которые будут принимать участие общественном наблюдении за ходом выборов в Псковской области», - сказал Александр Седунов.

Также в наблюдении за ходом дистанционного электронного голосования примут участие три человека из Псковской области.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 73 человека
02.09.2025, 17:070 В однодневный тур в Вечашу и Любенск приглашают псковичей 13 сентября 02.09.2025, 17:040 В Китае разработали космическую стиральную машину 02.09.2025, 17:020 Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания 02.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 сентября
02.09.2025, 16:560 Основы ведения бизнеса смогут бесплатно освоить псковские пенсионеры 02.09.2025, 16:540 Эксперт предложил вписать гужевой транспорт в туристическую инфраструктуру Пскова 02.09.2025, 16:470 Создан препарат, уничтожающий борщевик с эффективностью до 100% 02.09.2025, 16:440 Зверька-водолея нашли псковские археологи на месте установки памятника князю Довмонту
02.09.2025, 16:370 Андрей Маковский: То, что обозначается фракциями на «10-минутках гнева», решается за следующую неделю 02.09.2025, 16:290 Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове 02.09.2025, 16:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 2 сентября 02.09.2025, 16:190 «Гонки по вертикали»: За ПЛН!
02.09.2025, 16:180 Налоговая напомнила псковичам способ проверить сведения об имуществе онлайн  02.09.2025, 16:140 Завод «Титан-Полимер» завершил подготовительные работы к отопительному сезону 02.09.2025, 16:060 Реплика Константина Калиниченко: т. н. «День знаний» 02.09.2025, 16:020 Молодые псковичи завоевали золотые медали на соревнованиях по джампингу
02.09.2025, 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 02.09.2025, 15:570 Андрей Маковский: Тренд в обращениях граждан сместился в сторону ЖКХ 02.09.2025, 15:500 Предложения по обновлению общественных территорий собирают в Великих Луках 02.09.2025, 15:440 «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана»: названы лучшие отечественные экранизации за последние 5 лет
02.09.2025, 15:400 Около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области 02.09.2025, 15:380 Больничный городок и детсад в Острове останутся без горячей воды до 5 сентября 02.09.2025, 15:280 В два миллиона рублей обойдется ремонт аварийных участков теплотрассы в Локнянском округе 02.09.2025, 15:190 Прибывшую из Краснодарского края женщину осудили в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ
02.09.2025, 15:130 Первенство по велоспорту памяти тренера Анатолия Сидорова пройдет в Великих Луках  02.09.2025, 15:030 Андрей Маковский: Двухуровневая система неэффективна для Псковской области 02.09.2025, 15:010 Новый избирательный участок организовали в псковской деревне Борисовичи 02.09.2025, 14:530 Директор островского колледжа: Профориентационную работу надо начинать с детсада
02.09.2025, 14:410 Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев снизилась на 5% 02.09.2025, 14:330 Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок находится в состоянии средней тяжести 02.09.2025, 14:140 Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов 02.09.2025, 14:110 Дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната начали учебный год в «Михайловском»
02.09.2025, 13:530 Жители Опочки временно не могут получить льготные лекарства в своем городе 02.09.2025, 13:420 Эксперт рассказал, как платформенный подход в ИИ улучшает управление качеством на производстве 02.09.2025, 13:410 Суды в Псковской области отклонили несколько исков по оспариванию отказа в регистрации кандидатами на выборах 02.09.2025, 13:290 Андрей Маковский: В Псковской области возрастает престиж муниципальной службы
02.09.2025, 13:260 «Пропитанное нечистотами подземелье» обнаружили в доме на улице Текстильной в Пскове 02.09.2025, 13:190 Восемь псковских блогеров сразятся за место в финале всероссийского проекта 02.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? 02.09.2025, 12:590 На первую осеннюю вечернюю пробежку приглашают псковичей 2 августа
02.09.2025, 12:470 Псковичи завоевали шесть медалей на соревнованиях по бадминтону в Чите 02.09.2025, 12:430 С генподрядчика взыскали более 3,8 млн рублей за содержание зеленых зон в центре Пскова 02.09.2025, 12:370 В августе 55 женщин в Псковской области родили третьего ребенка 02.09.2025, 12:230 МегаФон запускает безлимит на MAX
02.09.2025, 12:210 Три человека от Псковской области будут наблюдать за ходом ДЭГ 02.09.2025, 12:180 В Пскове задержали мужчину за кражу косметических средств 02.09.2025, 12:160 Более 500 случаев ОРВИ выявили в Пскове за последнюю неделю лета 02.09.2025, 12:100 Общественная палата и облсовпроф подписали соглашение о взаимодействии при наблюдении за выборами 
02.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Маковским 02.09.2025, 11:500 Дополнительное финансирование на спил аварийных деревьев хотят выделить в Дно 02.09.2025, 11:430 До +25 градусов и небольшую облачность прогнозируют в Псковской области 3 сентября 02.09.2025, 11:340 «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже?
02.09.2025, 11:320 Предприниматель в Плюссе оштрафован из-за нарушений трудового законодательства 02.09.2025, 11:260 «ЗЭТО» стал участником Форума промышленности Псковской области 02.09.2025, 11:180 Белая цапля поселилась на благоустроенном пруду в Печорах 02.09.2025, 11:112 Стали известности подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове
02.09.2025, 11:060 Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области 02.09.2025, 10:570 Китай введет пробный безвизовый режим для граждан РФ 02.09.2025, 10:490 Нежилой дом сгорел в Идрице из-за неосторожности с огнем 02.09.2025, 10:360 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга. ВИДЕО
02.09.2025, 10:300 Территории для жизни 02.09.2025, 10:290 «Гайд-парк»: Как «Новые люди» решают проблемы избирателей? 02.09.2025, 10:280 Жилой дом и гараж горели в гдовской деревне Сырой Лес 02.09.2025, 10:200 Александр Братчиков: Из-за развития маркетплейсов торговым сетям будет тяжелее
02.09.2025, 10:100 Уровень доверия к ИИ выше всего у псковских маркетологов и эйчаров — опрос 02.09.2025, 10:000 Великолукские лучники завоевали медали во всех видах программы соревнований в Бресте 02.09.2025, 09:500 Сергей Вострецов: Увеличение налоговой нагрузки может привести к сокращению зарплат 02.09.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Стоит ли распустить все Общественные советы?
02.09.2025, 09:300 Мошенники стали использовать информацию о недвижимости из Росреестра 02.09.2025, 09:150 Ученые обнаружили универсальный закон живой природы 02.09.2025, 08:570 Тройное ДТП произошло на Рижском шоссе в Псковском районе 02.09.2025, 08:380 Власти готовят смягчение налоговой нагрузки для металлургов
02.09.2025, 08:200 Семейная ипотека оказалась труднодоступна почти в половине регионов России 02.09.2025, 08:020 Треть компаний в России стали убыточными 02.09.2025, 07:300 День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России отмечают 2 сентября 02.09.2025, 07:000 23 медали завоевали псковские спортсмены на Общероссийских народных играх
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru