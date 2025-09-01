Политика

Экс-замминистра культуры Псковской области назначили замглавы администрации Гдовского района

Экс-замминистра культуры Псковской области Вера Алексеева назначена заместителем главы администрации Гдовского района, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

1 сентября Вера Алексеева покинула пост заместителя министра культуры Псковской области.

Напомним, Вера Алексеева работала в комитете по культуре Псковской области с 2020 года. Ранее непродолжительно время была заместителем главы Псковского района, до этого - директором Псковского районного центра культуры, а также руководила средней школой в деревне Торошино Псковского района.

Также в качестве заместителя главы администрации Гдовского района работает экс-заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту, экс-начальник отдела по делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлёв.