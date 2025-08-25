Культура

Вера Алексеева покинула пост замминистра культуры Псковской области

Вера Алексеева покинула пост заместителя министра культуры Псковской области, информацию Псковской Ленте Новостей подтвердила министр Илианна Петрова.

​

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

«Да, с сегодняшнего дня Вера Анатольевна не работает в должности замминистра», - рассказала Илианна Петрова.

Причины ухода с поста уточняются. Напомним, Вера Алексеева работала в комитете по культуре Псковской области с 2020 года. Ранее непродолжительно время была заместителем главы Псковского района, до этого - директором Псковского районного центра культуры, а также руководила средней школой в деревне Торошино Псковского района.

У Илианны Петровой также есть заместитель — начальник отдела правовой и кадровой работы Наталья Бармина.