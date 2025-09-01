Политика

Областной суд оставил без изменения отказ в регистрации кандидатов в депутаты

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел административные дела по жалобам на решения Псковского и Гдовского районных судов о защите избирательных прав, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Ранее Псковский районный суд отказал в удовлетворении административного иска о признании незаконным и отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты, признании незаконным бездействия Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Псковского района, обязании повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата и зарегистрировать гражданина Д. в качестве кандидата в депутаты, а Гдовский районный суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным бездействия ТИК Гдовского района по нерассмотрению вопроса о регистрации трех кандидатов в депутаты.

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда решения судов первой инстанции оставила без изменения, апелляционные жалобы истцов – без удовлетворения.