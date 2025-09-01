Политика

Суды в Псковской области отклонили несколько исков по оспариванию отказа в регистрации кандидатами на выборах

Суды Псковской области отклонили несколько исков по оспариванию отказа в регистрации кандидатами на муниципальных выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В Гдовский и Псковский районные суды поступили административные исковые заявления от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Гдовского и Псковского муниципальных округов, выдвинутых политической партией, к Территориальным избирательным комиссиям (ТИК). Политики просили признать незаконным бездействия ТИК и обязать рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в депутаты.

Судами в удовлетворении заявленных требований отказано.

Кроме того, судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда оставила без изменения решение Печорского районного суда отказать в удовлетворении иска к ТИК Палкинского района. Гражданин просил признать незаконным постановления об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты и бездействие комиссии, а также обязать рассмотреть вопрос о его регистрации.