Политика

«Дневной дозор»: Надо ли сократить число депутатов и сенаторов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли сократить число депутатов и сенаторов?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

На днях Николай Травкин, в 90-е годы прошлого века получивший известность как политик и общественный деятель, в своем Telegram-канале внес, так сказать, оптимизаторское предложение. Он напомнил, что страна сегодня находится под бесчисленными санкциями, каждый бюджетный рубль на счету, не случайно правительство вынуждено изыскивать дополнительные источники пополнения государственной казны. В ход идут весьма непопулярные меры, которые бьют по гражданам: от увеличения штрафов до повышения налога на добавленную стоимость. В свете таких решений невольно задаешься вопросом: а нужна ли в России полноценная законодательная ветвь власти, если ее функция — не просто одобрять уже принятые решения, но и выступать реальным фильтром, защищающим интересы граждан от непродуманных инициатив?

Николай Травкин считает, что в таких условиях есть решение, которое позволит существенно снизить госрасходы – сократить число депутатов в представительных и законодательных органах власти. По его мнению, раз уж Совет Федерации на протяжении последних десятилетий все равно голосует за любые законодательные инициативы, разработанные администрацией президента, 171 сенатор плюс аппарат Верхней палаты парламента — не нужны. Аналогичное мнение у автора идеи и по поводу 450 депутатов и многотысячного аппарата Государственной Думы. Напомним, содержание одного сенатора обходится казне в 48 миллионов рублей в год, а депутата Госдумы — в 39 миллионов, не считая расходов на транспорт, перелеты, приобретение жилья в столице для парламентариев и прочих «плюшек». В конечном итоге речь идет о многомиллиардной экономии.

Идея эта вызвала общественную дискуссию. Сторонники предложения Николая Травкина справедливо указывают на то, что в те годы, когда исполнительная власть начала строить вертикаль, в которую жестко встроена власть законодательная, в этом, возможно, было разумное зерно. Потому что еще в 1990-е у нас в Государственной Думе царил хаос. Стремление Кремля навести там порядок и установить понятные правила игры было вполне разумным. Но система не умеет останавливаться. В результате сегодня мы получили выхолощенную модель, при которой все законодательные и представительные органы превратились, по сути дела, в сервисную службу.

В 89 субъектах Российской Федерации есть свои региональные парламенты, которые чаще всего голосуют по команде исполнительной власти, и возникает ощущение, что и в них особого смысла нет. Получается, в России четверть века строили управляемую демократию, а получили имитационную? Может быть, в таком случае оставить в составе законодательных и представительных органов несколько человек, например — председателя и руководителей фракций? Ну просто потому, что наличия этой ветви власти требует Конституция, да и нужно же кому-то и кнопку "за" нажимать при принятии очередных законопроектов. А освобожденные от депутатских обязанностей люди пойдут в реальный сектор экономики. Так нужны ли России в таком количестве депутаты законодательной и представительной власти? Или стоит подсократить число народных избранников, а высвободившиеся немалые деньги пополнят бюджет? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, который представляет наш регион в Госдуме, считает идею сокращения депутатского корпуса популистской. Для устойчивости политической системы страны необходимо соблюдать баланс между законодательной властью, которая принимает законы, и исполнительной, которая эти законы исполняет. Он также напомнил, что законодательные инициативы рождаются по итогам общения народных избранников с гражданами на всех уровнях – начиная с депутатов муниципального и окружного уровня, регионального, и, в конце концов, до депутатов Государственной Думы. Сенаторы также работают в регионах, встречаются с гражданами, собирают вопросы и проблемы, и на основе этих данных создаются как минимум половина законодательных инициатив в стране. Так что сокращение числа законодателей негативно отразится на всей этой большой и важной для граждан работе.

«Если цель этой идеи — сэкономить, то надо понимать: сэкономить не получится. В итоге же мы просто отдадим всю власть в руки исполнительных органов. То есть они сами будут придумывать для себя законы, сами их выполнять и сами же отчитываться. Но мы все понимаем, что вряд ли в такой ситуации будет существовать какой-либо баланс. Мы увидим ухудшение ситуации в стране и, в первую очередь, для граждан. И если кто-то думает, что при этом не будут повышаться налоги и различные взыскания с граждан, то, я думаю, темпы этого повышения окажутся совсем другими. Поэтому законодатели на сегодняшний день как раз балансируют систему, являясь противовесом исполнительной власти, потому что они приходят с теми проблемами, с которыми сталкиваются наши граждане. Это большая работа, которая проводится по всей стране. Именно через наших законодателей, через депутатов и сенаторов мнение граждан доносится и до правительства, и до президента. Поэтому мне кажется, такие популистские высказывания, кроме цели взбудоражить общество и привлечь к себе внимание, никакой другой цели не несут. Что касается процесса изменения числа депутатов, он всегда происходит. Раньше, например, в регионе было гораздо больше районов, сегодня их меньше. Был момент, когда их объединяли. Сегодня, например, Бежаницкий район состоит из трех районов, которые существовали раньше. И здесь хотелось бы сказать: количество депутатов, работающих в областном Собрании, на качество его работы, мне кажется, не влияет. Депутаты представляют территории и прекрасно с этим справляются. Если в дальнейшем этот опыт выявит негативные моменты, то, наверное, число депутатов будут увеличивать».

Коллега Александра Козловского, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов убежден, что все ветви власти в Российской Федерации работают эффективно, поэтому перемены в законодательной или любой другой ветви власти сегодня не нужны.

«На мой взгляд, у нас уже сформировавшиеся ветви власти, в которую входят законодательные, исполнительные и судебные органы. Эта система работает достаточно эффективно, в том числе и наше непростое время».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак считает, что оптимизация бюджета страны должна происходить не за счет граждан, поэтому идею сократить федеральный и региональные парламенты он считает, отчасти, здравой. По его мнению, от сокращения депутатского корпуса на федеральном уровне, раза в 2, чтобы каждый субъект Российской Федерации представлял один депутат, — никому хуже не станет.

«Я поддерживаю эту инициативу, но отчасти. Мое мнение: для пополнения бюджета необходимо не в карман гражданам и бизнесменам залазить, а оптимизировать расходы государства, в том числе и расходы на законодательную ветвь власти. Дело в том, что 450 депутатов Государственной Думы, которые в основном все голосуют под копирку, как положено — их слишком много. Более того, у каждого из этих депутатов огромная заработная плата в размере, по-моему, около 500 тысяч рублей, плюс различные льготы, санаторно-курортное лечение, машины, водители, проезды, проживание и так далее — это колоссальные государственные расходы. Поэтому, конечно, нужно сократить количество депутатов Государственной Думы и сделать на 89 субъектов, которые у нас есть на данный момент, 89 депутатов, то есть один депутат от субъекта, который будет представлять его интересы. То же самое и в Совете Федерации я бы сделал. Да, действительно, можно их оптимизировать, пересадить куда-то в другое помещение, какой-нибудь офисный центр. А вот эти здания, которые освободятся в центре города, конечно, сдать в аренду. То же самое я бы сделал в субъектах Российской Федерации. Ну и вообще, думаю, чиновников, если всех сократить раз в два или в три, то хуже не будет».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, который в начале 90-х годов прошлого века был и депутатом Горсовета Москвы, и депутатом первого созыва Госдумы, оценивает предложение Николая Травкина о сокращении числа законодателей как юмористическое. По его мнению, есть и другие способы экономии госбюджета, например — за счет отмены некоторых неэффективных госпрограмм. Но, как отметил политик, проблемы в законодательной ветви власти есть. По его словам, у нее отобрали полномочия, и функции свои она не выполняет.

«Предложение, я так понимаю, юмористическое. Оно, конечно, неправильное. Но, с другой стороны, законодательная ветвь власти сейчас не совсем при власти. От нее мало толку — есть такой момент, да. Но упразднять ее не нужно; нужно просто вернуть ей функции, которые она должна выполнять — это раз. Второе — насчет расходов. Это отдельный вопрос, можно там смотреть по расходам и по численности. Но, я думаю, это не самый первоочередной вопрос. Главное, чтобы эта ветвь работала так, как положено. А пока она работает не очень хорошо, потому что у нее отобрали полномочия. Она как ведомая и не выполняет самостоятельную функцию в полной мере. Что касается денег... У нас полно, где можно деньги найти. Например, прекратите перекладывать бордюры постоянно в Москве — примерно столько же денег сэкономите, сколько хочется сэкономить на депутатах. Много других всяких бестолковых программ. Есть, где экономить. Так что надо вернуть самостоятельность парламенту, изменить избирательное законодательство. Потому что сейчас оно такое, что, так сказать, все партии находятся под контролем исполнительной власти. Соответственно, и все выборы. То есть, надо вернуть примерно ту систему, которая была хотя бы в 90-е».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края», экс-депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Никитин считает, что предложение Николая Травкина направлено на постепенную ликвидацию остатков народовластия в стране и может привести к диктатуре. По его мнению, представительная власть уже пострадала в момент ликвидации волостей. При этом он убежден, что России нужна не современная демократия (под которой он понимает власть богатых), а русское народовластие.

«Мы очень медленно, но верно движемся к диктатуре. Посмотрите: мы уже ликвидировали волости, убрали депутатов в волостях. Вот я в Пустошке живу — и уже пригородной волости нет. А теперь этот процесс начинается уже сверху. То есть народовластие, о котором у нас в Конституции записано, что источником власти является многонациональный народ — все формы этой власти постепенно ликвидируются. Так что Травкин работает на это. Вольно или невольно, но он стремится к диктатуре. Ну, а кто будет диктатором, я думаю, объяснять не надо. Диктатора нам быстро с вами соорудят и на постамент поставят. Но нам нужна не демократия как власть богатых, а нужно действительно русское народовластие как власть лучших людей. Вот тогда и будут изменения. А для этого нам нужно перестать следовать западной модели построения нашей цивилизации и вернуться к нашим отечественным традициям, в основе которых лежат свои принципы. То есть нам необходимо больше русскости во всем, и в том числе в построении государства. Нужно народовластие, а при нем, как вы знаете, нет разделения властей, потому что действует принцип единой силы. И при народовластии исполнительная и законодательная власть – единая, как были Советы. Как была советская власть».

Как сообщил депутат Псковского областного Собрания, экс-депутат Верховного Совета РСФСР и Госдумы Виктор Антонов, предложения, подобные идее Николая Травкина, звучат регулярно, но сокращать численность Совета Федерации или Государственной Думы не нужно. Много на зарплатах законодателей бюджет не сэкономит, считает он.

«Я считаю, что сегодня у нас абсолютно адекватный федеральный парламент — это и Совет Федерации, и Государственная Дума. И ничего не надо ни добавлять, ни сокращать. Потому что вся эта кадровая чехарда — бесполезная. Ну хорошо, ну сократим и оставим, скажем, 20 человек. Все равно затраты останутся, никуда от этого не денешься. Но как мы можем вообще отойти от тех принципов, к которым стремились? Мы же всегда говорили, что советская власть была такая, сякая, что там партия управляла. Мы же демократическое общество. Есть парламент, есть исполнительная власть, есть судебная власть. То есть разделение властей — оно теперь такое же, как в принципе во всех государствах мира. Поэтому я считаю, что эти предложения абсурдны. А вот сокращать эти демократические постулаты, вообще уничтожать их... Но тогда что? Тогда это будет, извините, не знаю, уже по-настоящему монархия или анархия. Ну, что-то будет совершенно неуправляемое. По московским меркам, заработная плата депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации не очень-то выделяется. Основные расходы — это командировочные. Ну как их можно обрезать? Вот сегодня посмотрите, какую колоссальную работу несет по всему миру председатель Государственной Думы Володин. Он сегодня в Китае, он в Корее, он где-то встречается с крупными лидерами. А что, не надо этого делать? Тогда что, он должен сидеть в Москве на окладе и никуда не выезжать? Такого тоже быть не может, согласитесь. А потом, у нас же есть Владивосток, у нас же есть Дальний Восток. Добираться приходится, и за какие деньги? В общем-то, конечно, парламент требует расходов».

По мнению депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман, идея Николая Травкина — популистская. Но она согласна с утверждением о том, что парламент сегодня, не только федеральный, но и региональные, имитируют законодательную власть, а на деле обслуживают исполнительную. Впрочем, это не повод для отказа от парламентаризма, убеждена депутат.

«Несколько лет назад численность депутатов областного Собрания уменьшилась с 44 до 26. Муниципальная реформа отодвинула депутатов от конкретных населенных пунктов, объединив их в округа. Но беда в том, что это не сделало жизнь людей лучше и не принесло какой-то особой экономии. Во всяком случае, никаких данных о том, что даже в приведенных мной примерах были сэкономлены средства или эти сэкономленные средства эффективно вложили — таких данных я не имею. А вот информация о том, что после этого депутаты стали более недосягаемыми для людей, — такой информации немало. Что касается того, чтобы сэкономить на депутатах, особенно Государственной Думы и вообще Федерального Собрания, то есть депутатов и сенаторов, — я согласна, это было бы неплохо. Но вопрос, мне кажется, не в том, чтобы их распустить, а в соразмерности оплат их труда. Ведь сегодня получается, что депутаты Государственной Думы получают в несколько десятков раз больше, чем учителя или врачи. Россияне не могут получить социальное жилье, а депутаты Госдумы получают его очень неплохое на время работы и умудряются сохранить уже после прекращения полномочий. А еще они сами голосуют за то, чтобы увеличивать себе заработную плату, что тоже очень интересно. Депутаты должны быть открыты, их деятельность должна быть прозрачной. Тогда станет понятно, за что они получают такие деньги, или что они делают за те зарплаты, которые им положены. А сегодня у нас, извините, немалое количество федеральных депутатов вообще не являются на заседания, они практически уже не обязаны публиковать декларации о своих доходах — их отчеты являются не обязанностью, а добровольным делом. Я думаю, что эти вещи необходимо изучать. Эффективность деятельности парламентов необходимо изучать и, соответственно, что-то решать».

Полного одобрения предложение сократить численность представителей законодательной ветви власти в стране не нашла ни у одного нашего собеседника. Некоторые говорили о том, что сокращение числа депутатов приведет к тому, что народные избранники станут и вовсе недосягаемыми для людей, а такого рода реформа может привести к диктатуре. Впрочем, любая теория — проверяется практикой, и в истории нашего региона пример сокращения количества депутатов регпарламента уже был. В 2020 году численность депутатов Псковского областного Собрания сократилась с 44 парламентариев до 26, и, как отмечали некоторые наши эксперты, к каким-то ощутимым для жителей Псковской области негативным последствиям эта реформа не привела.

Александра Братчикова