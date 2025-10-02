Общество

«Три мудреца»: Где взять денег? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.

Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главный вопрос, на который они искали ответ — где взять денег? В условиях СВО и санкций бюджет России испытывает серьезные сложности. Правительство ищет новые источники пополнения бюджета, принимает в том числе непопулярные решения: увеличение налогов, сборов, штрафов, резкое повышение коммунальных платежей. Что делать? Где взять денег? Устроить новую национализацию? Сократить чиновников и депутатов? Ввести режим жесткой экономии?