Наталья Федорова: Сегодня исторический день для Псковского округа

Сегодня исторический день для Псковского муниципального округа, заявила вновь избранная глава Наталья Федорова, комментируя свое избрание на руководящий пост, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие коллеги, уважение депутаты, главы сельских поселений. Сегодня очень волнительно. Наверное, сегодня исторический день. Не первую реорганизацию мы с вами переживаем. Не все сначала это приняли, но единение - это всегда хорошо, так мы сможем сделать гораздо больше. Я три раза вступала в должность. Два раза посредством прямых выборов. Это не менее волнительно. Сегодня мы с вами сделали это впервые. У нас много дел, много планов, направленных на развитие Псковского муниципального округа», - выступила Наталья Федорова.

Ее кандидатуру на пост главы сегодня единогласно поддержали депутаты окружного Собрания.

В конкурс на замещение должности главы заявлялись два кандидата - Сергей Воронин и Наталья Федорова.

Напомним, на выборах 8-10 сентября 2023 года Наталью Федорову переизбрали главой Псковского района. Кандидат от «Единой России» получила поддержку 8605 избирателей или 69,47% от общего числа проголосовавших. Она возглавляет муниципалитет с сентября 2018 года.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах. В Псковском районе Собрание возглавила глава сельского поселения «Завеличенская волость» Валерия Фомина.