Политика

В Псковском округе главой избрали Наталью Федорову

11.11.2025 11:36|ПсковКомментариев: 0

Главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа. Избрание прошло на сессии окружного Собрания депутатов 11 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Натальи Федоровой. В конкурс на замещение должности главы заявлялись два кандидата - Сергей Воронин и Наталья Федорова. 

Напомним, на выборах 8-10 сентября 2023 года Наталью Федорову переизбрали главой Псковского района. Кандидат от «Единой России» получила поддержку 8605 избирателей или 69,47% от общего числа проголосовавших. Она возглавляет муниципалитет с сентября 2018 года.

 

Наталья Федорова родилась 25 сентября 1969 года в деревне Подосье Псковского района.

Закончила Псковский ордена «Знак Почета» госпединститут имени С. М. Кирова (учитель биологии и химии).

Закончила Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» (юрист).

Проработала 27 лет в Тямшанской гимназии, из них 12 лет педагогом организатором, три года заместителем директора школы, 12 лет - директором гимназии.

В 2007 году была избрана депутатом районного собрания депутатов Псковского района.

 

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах. В Псковском районе Собрание возглавила глава сельского поселения «Завеличенская волость» Валерия Фомина. 

Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА
Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского муниципального округа.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
