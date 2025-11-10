В Псковском округе главой избрали Наталью Федорову

Главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа. Избрание прошло на сессии окружного Собрания депутатов 11 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Натальи Федоровой. В конкурс на замещение должности главы заявлялись два кандидата - Сергей Воронин и Наталья Федорова.
Напомним, на выборах 8-10 сентября 2023 года Наталью Федорову переизбрали главой Псковского района. Кандидат от «Единой России» получила поддержку 8605 избирателей или 69,47% от общего числа проголосовавших. Она возглавляет муниципалитет с сентября 2018 года.
Наталья Федорова родилась 25 сентября 1969 года в деревне Подосье Псковского района.
Закончила Псковский ордена «Знак Почета» госпединститут имени С. М. Кирова (учитель биологии и химии).
Закончила Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» (юрист).
Проработала 27 лет в Тямшанской гимназии, из них 12 лет педагогом организатором, три года заместителем директора школы, 12 лет - директором гимназии.
В 2007 году была избрана депутатом районного собрания депутатов Псковского района.
Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.
Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.
В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах. В Псковском районе Собрание возглавила глава сельского поселения «Завеличенская волость» Валерия Фомина.