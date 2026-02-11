Андрей Маковский сохранит мандат депутата областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский сохранит свой мандат в региональном парламенте несмотря на выход из партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.
Напомним, членство депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского в партии «Новые люди» прекращено. Он снят с регистрационного учета в региональном отделении партии и исключен из состава членов Совета этой организации. Соответствующие решения были приняты на общем собрании членов регионального отделения «Новых людей».
Как сообщил Псковской Ленте Новостей Андрей Маковский, его решение о выходе из рядов «Новых людей» связано с работой в научной сфере, требующей внепартийного статуса.
