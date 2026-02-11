Андрей Маковский сохранит мандат депутата областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский сохранит свой мандат в региональном парламенте несмотря на выход из партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

«Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский сохраняет свой мандат несмотря на выход из партии "Новые люди", по спискам которой он был избран. Это соответствует действующему законодательству. Согласно федеральному закону №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", прекращение членства в партии не влечёт автоматической потери мандата. Закон позволяет депутатам оставаться во фракции даже без членства в соответствующей партии. Поэтому Андрей Маковский продолжает работу в составе фракции "Новые люди" в Собрании, сохраняя все полномочия депутата», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, членство депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского в партии «Новые люди» прекращено. Он снят с регистрационного учета в региональном отделении партии и исключен из состава членов Совета этой организации. Соответствующие решения были приняты на общем собрании членов регионального отделения «Новых людей».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Андрей Маковский, его решение о выходе из рядов «Новых людей» связано с работой в научной сфере, требующей внепартийного статуса.