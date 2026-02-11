 
Политика

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский вышел из партии «Новые люди»

Членство депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского в партии «Новые люди» прекращено. Он снят с регистрационного учета в региональном отделении партии и исключен из состава членов Совета этой организации. Соответствующие решения были приняты на общем собрании членов регионального отделения «Новых людей», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении министерства юстиции РФ по Псковской области. С регистрационного учета в региональном отделении также снят Арсений Чжан, сложивший полномочия председателя реготделения.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Андрей Маковский, его решение о выходе из рядов «Новых людей» связано с работой в научной сфере, требующей внепартийного статуса. 

Напомним, Андрей Маковский был избран депутатом Псковского областного Собрания в 2021 году по списку «Новых людей». 

Пресс-портреты

Маковский Андрей Андреевич

Маковский Андрей Андреевич

Депутат Псковского областного Собрания

