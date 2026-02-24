 
Политика

Олег Брячак собирается сложить полномочия руководителя реготделения «Справедливой России»

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак написал федеральному руководству партии заявление на сложение полномочий руководителя реготделения, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников. 

Напомним, в июне 2014 года в ходе 20-й отчетно-выборной конференции Олег Брячак был единогласно избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области. Был членом Центрального совета партии «Справедливая Россия».

Олег Брячак также до недавнего времени представлял справедливороссов в региональном парламенте.

4 декабря 2011 избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов V созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов VI созыва по единому избирательному округу от эсэров. В октябре 2017 года досрочно сложил полномочия в связи с вхождением в состав Псковской городской Думы VI созыва по спискам регионального отделения партии «Справедливая Россия».

19 сентября 2021 года снова был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов VII созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 

29 января текущего года депутатские полномочия прекращены досрочно. Решение о лишении депутатского мандата принято в связи с допущенным нарушением антикоррупционного законодательства – наличием счёта в иностранном банке.

Сменщицей Олега Брячака в кресле депутата облсобрания стала Наталья Тудакова. Возможно, именно она сменит его и на посту руководителя реготдедения. 

Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

