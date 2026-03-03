«Гонки по вертикали»: разбор полетов в ЖКХ, конец эпохи Брячаков и эксклюзив от Слуцкого

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Разбор полетов в ЖКХ. Депутаты регионального парламента на очередной сессии рассмотрели кризисную ситуацию с отоплением, адресовали чиновникам острые вопросы и к своему удивлению узнали от врио министра ЖКХ, что, оказывается, никакого коллапса-то и не было!

Конец эпохи Брячаков. Экс-лидер псковских эсеров объявил об уходе из политики — и мы подводим черту под тридцатилетним периодом присутствия в ней представителей известной депутатско-предпринимательской династии.

Эксклюзивное интервью с лидером ЛДПР. Леонид Слуцкий о форуме в «Простории», праздновании 80-летия Жириновского в Пскове и о том, сколько из 26 депутатских мандатов собирается взять ЛДПР по итогам сентябрьских выборов в областное Собрание.

Леонид Слуцкий: Двадцать пять будет, и один не наш. Но это шутка.

Об этом и многом другом будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали», а начнем с резонансной и горячей (хотя, наверное, правильнее было бы сказать — очень холодной) темы, под знаком которой прошли два первых месяца этого года. Я про сложившуюся этой зимой кризисную ситуацию с отоплением в некоторых муниципальных образованиях.

На Псковской Ленте Новостей и в эфире радио ПЛН FM мы неоднократно обращались к этой теме — поэтому сегодня не буду подробно пересказывать все этапы, от обращений жителей Заплюсья и поручения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело до реакции региональных властей и поиска виновных. Еще в январе псковская оппозиция в областном Собрании депутатов предлагала обсудить проблему в рамках «парламентского часа». Однако в повестку первой в 2026 году сессии этот вопрос парламентское большинство не включило, а вот на минувшей неделе обсуждение состоялось и, честно говоря, оставило двоякое впечатление.

С одной стороны, отмечаем то, что депутаты (причем, преимущественно даже не представители оппозиции, а члены партии власти — единороссы Алексей Севастьянов, Александр Братчиков, Армен Мнацаканян и их коллеги) выступали со знанием дела, демонстрировали понимание нюансов проблемы и задавали врио министра ЖКХ Ксении Григорьевой острые вопросы по существу. С другой стороны, сильно озадачила позиция главы министерства в том смысле, что, говорит, никакого коллапса не было — и выходит, так имели место отдельные недостатки.

И это - после всех прозвучавших заявлений и на фоне приведенных самой же чиновницей данных об изношенности коммунальной инфраструктуры и тяжелом положении муниципальных предприятий. Как отметили многие наблюдатели, ответа на самый главный вопрос, понимают ли ответственные чиновники — будь то наконец заговоривший на сессии вице-губернатор Игорь Шатурный или та же Ксения Григорьева, как избежать повторения кризисной ситуации, как это ни печально, нет. Как говаривал персонаж популярного мультика, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище...

Что касается оппозиции, то вопреки ожиданиям некоторых наблюдателей, даже на старте года больших парламентских выборов особой активности по проблемной теме она не проявила. Хотя тут большой вопрос — кто вообще на этом фланге сейчас мог бы выступить в роли эдаких возмутителей спокойствия. Коммунисты, если судить по зачитанной вторым секретарем обкома КПРФ Дмитрием Михайловым бумажке, больше озабочены созданием комитета по спасению Мадуро и роспуском НАТО. Недавно вышедший из партии «Новые люди», но остающийся депутатом областного Собрания Андрей Маковский, предполагаю, мысленно уже где-то далеко-далеко. А эсера Олега Брячака в Собрании депутатов теперь вовсе нет — его сменщицей в парламенте стала Наталья Тудакова. Кстати, на минувшей неделе Олег Брячак неожиданно сделал заявление о сложении полномочий руководителя регионального отделения «Справедливой России» и вообще об уходе из политики. И это притом, что еще недавно он публично грозился дать бой на выборах, предупреждал избирательную комиссию, что следить за ходом голосования эсеры будут зорко и зафиксируют все нарушения, какие только возможно. А тут - бац — «ухожу из политики»!

Синхронно до срока покинул Псковскую гордуму депутат от СР Виталий Федоров. Очевидно, что это не просто кадровое решение, а еще один шаг в полном отходе команды Брячака от «Справедливой России». Ведь господин Федоров — ближайший соратник экс-лидера эсеров, возглавляющий принадлежащий ему завод «Плескава» и входивший в его политическую команду. Его уход из гордумы логично завершает цепь событий, начавшихся после скандала с иностранной банковской картой, из-за которой Олег Брячак лишился мандата в областном Собрании.

Теперь и федеральное руководство партии во главе с Сергеем Мироновым, и региональная власть делают ставку на Наталью Тудакову, члена «Справедливой России» еще с тех времен, когда региональное отделение партии возглавлял Михаил Брячак — отец Олега и основатель предпринимательско-депутатской династии.

Вот, собственно, от него сыну и досталась «Справедливая Россия» в Псковской области. После ухода из федеральной политики Михаил Васильевич покинул партию, а Олег Михайлович возглавлял региональное отделение с 2014 года, то есть около 12 лет, правда с перерывом. Он то позиционировал себя как жесткого оппонента губернатора Андрея Турчака, то выступал в поддержку его сменщика Михаила Ведерникова, то самостоятельно участвовал в избирательных кампаниях, то находил поводы отказаться от этого, то брал на выборы попутчиков — вроде экс-губернатора Егения Михайлова и членов команды некогда всесильного «олигарха» Михаила Гавунаса...

Чего только не было за все эти годы! А теперь эпоха Брячаков в псковской «Справедливой России» и региональной политике подошла к концу.

К сказанному добавлю, что Михаил Брячак участвовал в губернаторских выборах еще на рубеже веков. Интересно, что долгое время на областном телевидении регулярно выходила программа «Регион 60», в которой бизнесмен и оппонент действующего губернатора Михаил Брячак рассказывал о «могучем движении вперед» своих предприятий и предлагал альтернативу курсу региональных властей.

Отношения с губернаторами Евгением Михайловым и Михаилом Кузнецовым складывались непросто, но уже с Андреем Турчаком нашел общий язык, стал чуть ли не стратегическим союзником областной администрации и именно в 2010-е получил мандат депутата Государственной Думы, а в дальнейшем возглавлял на федеральном уровне палату депутатов от «Справедливой России».

В политику Михаил Брячак пришел в далекие 1990-е и поначалу был сторонником «Партии экономической свободы», выступавшей за демократию либеральные ценности и полную свободу предпринимательства.

А доминировала в Псковской области в те далекие времена ЛДПР, партия Жириновского получала на выборах рекордные проценты и впервые в России сумела избрать своего губернатора — было это всё, с ума сойти, уже тридцать лет назад. За годы своей политической карьеры основатель ЛДПР Владимир Жириновский побывал в Псковской области аж тринадцать раз. В ходе избирательных кампаний в 1990-е проехал ее вдоль и поперек, провел здесь десятки, если не сотни встреч. Его преемнику на посту председателя ЛДПР Леониду Слуцкому до этих рекордов пока, конечно, пока очень далеко, но если дело и дальше так пойдет — то как знать… Это я к тому, что в минувшие выходные Слуцкий уже во второй раз за последние восемь месяцев приезжал в Псков.

Здесь вместе с руководителями области, бывшим губернатором региона, ныне главой Республики Алтай Андреем Турчаком, своим коллегой - депутатом Госдумы от Псковской области, секретарем реготделения «Единой России» Александром Козловским в воскресенье, 1 марта, он участвовал в мероприятиях в день памяти бойцов легендарной 6-й роты, погибших двадцать шесть лет назад.

В этот же день Леонид Слуцкий вместе с однопартийцами, в том числе весьма известными (такими, например, как Виктор Бут, Андрей Луговой, Сергей Леонов) проводил в «Простории» третий форум содействия СВО «Плечом к плечу». На него собрались более тысячи человек. Наряду с партийными активистами из разных регионов приехали глава Псковской митрополии Матфей и губернатор Михаил Ведерников, который еще до мероприятия провел с лидером либерал-демократов очередную рабочую встречу — здесь отмечаем особый формат взаимоотношений регионального руководства и ЛДПР.

По завершении форума Леонид Слуцкий дал интервью Псковской Ленте Новостей и ПЛН FM , в котором подвел итоги визита в Псков, рассказал о планах и задачах.

- Мы находимся на третьем форуме «Плечом к плечу», местом проведения которого неслучайно был выбран Псков, - пояснил председатель ЛДПР. -. Псков всегда — и столетия назад, и сегодня — особым образом заботился и заботится о своих героях — тех, кто защищает нас силой русского оружия на передовой. Это в полной мере относится и к сегодняшнему времени — специальной военной операции. Хочу поблагодарить губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, который не просто нас принял. Молодец — действительно оказывает реальную поддержку ветеранам и членам их семей, чему и посвящен наш форум. Недаром выбрали 1 марта — день памяти бойцов 6-й роты, возложили цветы, с удовлетворением уточнили у родственников, что ни одной нерешенной проблемы не осталось. Губернатор и его команда — молодцы, есть все основания так сказать. Ну а работу с псковичами мы будем продолжать. У нас достаточно сильное региональное отделение. Задачи, которые стоят, будем решать.

- А какие именно задачи стоят на старте этого года больших парламентских выборов?

- Задачи стоят по созданию федерального стандарта поддержки членов семей участников СВО. В Москве эти задачи успешно решаются, в Пскове — тоже, хотя регионы по населению несопоставимы. А вот, чтобы это решалось в федеральном масштабе, чтобы был создан единый стандарт государственной поддержки участников СВО и членов их семей — это задача серьезная. Будем решать.

> <

Естественно, с Леонидом Слуцким мы обсудили тему подготовки псковских либерал-демократов к выборам в Государственную Думу и областное Собрание депутатов. Задача на выборах — увеличить свое представительство в законодательных органах власти. Напомню, что в прошлом году ЛДПР в Псковской области занять общее второе место по итогам муниципальных выборов не сумела — по количеству мандатов депутатов она вплотную приблизилась к КПРФ, но обойти в тот раз не смогла.

- В этом году в Псковской области, одновременно с выборами в Государственную Думу, где ЛДПР выдвинет своего кандидата по одномандатному округу, пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов, - напомнил Леонид Слуцкий. - Партия примет участие в кампании в полном объеме: мы выдвигаем список кандидатов и идём по всем 13 одномандатным округам. Списки уже сформированы — это люди с реальным опытом, с понятной позицией и готовностью брать на себя ответственность. Мы ставим перед собой задачу кратно увеличить результат по сравнению с выборами пятилетней давности. Для этого есть все основания: запрос на принципиальную, жесткую, но конструктивную позицию ЛДПР в регионе растёт. Людям нужна политическая сила, которая говорит прямо и добивается решений, а не уходит в формальные отчёты.

- Вы будете возглавлять список кандидатов? У Владимира Вольфовича в свое время такая практика была…

- Сейчас мы на этапе решения, но с большой долей вероятности — да.

- В настоящее время у ЛДПР один депутат из двадцати шести. Как вы считаете, сколько мандатов реально получить в сентябре?

- Будет двадцать пять, и один не наш, но это шутка, - улыбнулся председатель ЛДПР. - На самом деле мы хотим получить несколько мандатов — два, три, пять… Но давайте решать буду не я, а решать будут люди. Они будут исходить из того, насколько мы эффективны во взаимодействии с обычными людьми, обычными семьями. Будем еще ближе. Вот тогда будут и мандаты, и всё остальное. Главное — это доверие людей. Если будет доверие, мы будем значительно сильнее представлены в законодательных органах власти любого уровня. Впрочем, мы уже опередили результат пятилетней давности — посмотрите социологию. Не будем говорить раньше времени, но если бы выборы проходили сейчас, мы вторая политическая партия в стране, но - решат люди.

Еще до старта избирательной кампании ЛДПР отметит 80-летие со дня рождения своего основателя Владимира Жириновского. В федеральном масштабе старт мероприятиям уже дан, но юбилей не ограничится Москвой, мероприятия пройдут и в регионах, в том числе в Псковской области.

- 80-летие основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского — это не формальная дата в календаре, - объяснил Леонид Слуцкий. - 2026 год стал Годом Жириновского. Мы сознательно выстраиваем его как масштабный федеральный проект. Первым мероприятием, открывшим юбилейный год, стал концерт «Жириновский. Начало», прошедший на сцене Малого театра. В МГИМО в середине февраля мы провели международный научно-образовательный форум «Жириновские чтения». Уже совсем скоро, в апреле, ЛДПР откроет юбилейную выставку «Жириновский навсегда» в Центральном выставочном зале «Манеж». Мы превратим главную экспозиционную площадку в пространство живой истории — истории становления современной России, в которой Владимир Вольфович сыграл одну из ключевых ролей. Летом стартуют всероссийские форматы: автопробег по «Золотому кольцу», образовательная программа «Историко-политологическая школа имени В.В. Жириновского» для молодых историков и политологов, цикл открытых университетских лекций «Школа Жириновского». Среди долгосрочных проектов — создание Музея основателя ЛДПР, издание биографической книги, юбилейного собрания трудов и запуск мультимедийного проекта с его избранными цитатами. Принципиально важно: юбилей не ограничится Москвой. Все федеральные события получат региональное продолжение. В субъектах формируются собственные календари Года Жириновского — именно там, где он всегда чувствовал особую связь с людьми.

В Псковской области мероприятия готовятся при поддержке губернатора Михаила Ведерникова. В регионе пройдет масштабная выставка «Владимир Жириновский и Псковщина: страницы истории», а также творческая встреча с писателем Олегом Роем, работающим над биографией основателя ЛДПР. Кроме того, по предложению Фонда памяти и наследия Владимира Жириновского в Псковской областной филармонии уже состоялся благотворительный концерт для ветеранов СВО и членов их семей. В муниципалитетах Псковской области запланированы круглые столы, выставки и тематические встречи. Для нас это не только память, но и продолжение дела Жириновского: открытый разговор о будущем страны на федеральном и региональном уровнях.

Так что, будем внимательно наблюдать и где-то даже сравнивать. Празднование юбилея Владимира Жириновского в апреле практически совпадет по времени с традиционными мероприятиями обкома КПРФ (по случаю очередной годовщины со дня рождения Ленина и Первомая), а именно у компартии ЛДПР собирается отбирать титул «партии №2». Посмотрим, что из всего этого выйдет.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети.