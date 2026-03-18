 
Политика

Олег Брячак может вернуться в Псковскую гордуму

0

Бывшему депутату Псковского областного Собрания Олегу Брячаку предложили депутатский мандат в Псковской городской Думе вместо сложившего полномочия Виталия Фёдорова. Об этом сообщила руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии рассказала о процессе распределения депутатских мандатов в Псковской городской Думе. По её словам, сейчас избирательная комиссия должна направить уведомление Олегу Брячаку о возможности занять освободившийся мандат.

Наталья Тудакова отметила: «К сожалению, в переходный период не удалось представить кандидатуру в течение 14-дневного срока, отведенного для этого, но, по закону, следующий по списку кандидат имеет право получить мандат».

Гостья студии добавила: «Сейчас мы ожидаем решения Олега Брячака, и продолжаем работу в соответствии с избирательным законодательством». Она уточнила, что решение о возвращении на политическую арену за ним.

«В случае, если Олег Брячак решит принять мандат, он сможет продолжить свою политическую деятельность. Скорее всего, он либо примет вызов, либо откажется», - сказала руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Напомним, ранее Олег Брячак был депутатом Псковской городской Думы. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» (2014-2026 гг.).

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026