Олег Брячак может вернуться в Псковскую гордуму

Бывшему депутату Псковского областного Собрания Олегу Брячаку предложили депутатский мандат в Псковской городской Думе вместо сложившего полномочия Виталия Фёдорова. Об этом сообщила руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии рассказала о процессе распределения депутатских мандатов в Псковской городской Думе. По её словам, сейчас избирательная комиссия должна направить уведомление Олегу Брячаку о возможности занять освободившийся мандат.

Наталья Тудакова отметила: «К сожалению, в переходный период не удалось представить кандидатуру в течение 14-дневного срока, отведенного для этого, но, по закону, следующий по списку кандидат имеет право получить мандат».

Гостья студии добавила: «Сейчас мы ожидаем решения Олега Брячака, и продолжаем работу в соответствии с избирательным законодательством». Она уточнила, что решение о возвращении на политическую арену за ним.

«В случае, если Олег Брячак решит принять мандат, он сможет продолжить свою политическую деятельность. Скорее всего, он либо примет вызов, либо откажется», - сказала руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Напомним, ранее Олег Брячак был депутатом Псковской городской Думы.