Юрий Сорокин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Юрий Сорокин подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент, которые пройдут в сентябре, сообщается в Telegram-канале парламентария.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / Telegram

«Сегодня подал документы для участия в предварительном внутрипартийном голосовании "Единой России" по определению кандидатов на предстоящих выборах депутатов Псковского областного Собрания. На протяжении последних десятилетий вместе с жителями нашего одномандатного избирательного округа №4 мы смогли реализовать целый ряд совместных проектов, в их числе: вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, развития городской среды, а также сферы образования и спорта. И, безусловно, еще очень многое предстоит сделать. Готов продолжить эту работу в новом созыве регионального парламента, во благо жителей нашего округа и при безусловной поддержке избирателей», - отметил Юрий Сорокин.

Юрий Сорокин является депутатом Псковского областного Собрания на протяжении четырех созывов. Впервые был избран в 2010 году в результате довыборов по одномандатному избирательному округу №5.

Ранее документы на участие в предварительном голосовании подали депутаты Собрания Алексей Севастьянов и Ирина Толмачева.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также подал документы для участия в предварительном голосовании.