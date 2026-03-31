Юрий Сорокин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Юрий Сорокин подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент, которые пройдут в сентябре, сообщается в Telegram-канале парламентария.
Юрий Сорокин является депутатом Псковского областного Собрания на протяжении четырех созывов. Впервые был избран в 2010 году в результате довыборов по одномандатному избирательному округу №5.
Ранее документы на участие в предварительном голосовании подали депутаты Собрания Алексей Севастьянов и Ирина Толмачева.
Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также подал документы для участия в предварительном голосовании.
