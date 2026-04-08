«Я готов и есть желание»: Александр Козловский объяснил, почему вновь участвует в предварительном голосовании

Когда действующий депутат принимает решение о повторном участии в предварительном голосовании «Единой России», он опирается на анализ своей деятельности и желание продолжать отстаивать интересы граждан, заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Самое сложное было, когда я впервые заявился на предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов в депутаты Государственной Думы (в 2016 году – ред.). Сейчас участвую в предварительном голосовании уже в третий раз», — отметил Александр Козловский.

По его словам, действующие депутаты при принятии решения об участии в ПГ опираются на собственный опыт и подходят к этому вопросу осознанно:

«Очень важно — анализ самого себя: есть ли желание, есть ли возможность, как ты себя чувствуешь, осталось ли желание работать с людьми, поддерживать тот же темп. И свои профессиональные качества тоже оцениваешь».

Парламентарий добавил, что мнение людей он сможет увидеть на предварительном голосовании. Все остальное он проанализировал, и на сегодняшний день у него есть желание продолжать свою работу в качестве депутата Госдумы.

Отдельно Александр Козловский остановился на своем профессиональном опыте, наработанном за два созыва в комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Он активно взаимодействовал с Министерством промышленности, Минэкономразвития, строителями и Федеральной антимонопольной службой.

«Это определенный опыт, который я готов применять и дальше, отстаивая интересы жителей Псковской области и других граждан Российской Федерации. Потому что каждый законопроект, который мы принимаем, действует на всей территории страны, а не только в одном регионе», — пояснил депутат Государственной Думы. Он также отметил, что как и прежде планирует участвовать в выборах по «своему родному региону» — одномандатному округу №150.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.