Выборы депутатов Заксобрания Псковской области предложили назначить на 20 сентября

Проект постановления Законодательного Собрания Псковской области «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва» обсудили депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии со статьей 10 Избирательного кодекса Псковской области, выборы органов или депутатов являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов.

Согласно статье 11 Избирательного кодекса Псковской области, днем голосования на выборах в Законодательное Собрание, губернатора области, в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий. А если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.

Предлагается назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 20 сентября 2026 года.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября.