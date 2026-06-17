 
Политика

Выборы депутатов Заксобрания Псковской области предложили назначить на 20 сентября

0

Проект постановления Законодательного Собрания Псковской области «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва» обсудили депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В соответствии со статьей 10 Избирательного кодекса Псковской области, выборы органов или депутатов являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов.

Согласно статье 11 Избирательного кодекса Псковской области, днем голосования на выборах в Законодательное Собрание, губернатора области, в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий. А если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.

Предлагается назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 20 сентября 2026 года. 

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Навстречу урнам-2026

Выборы депутатов Заксобрания Псковской области предложили назначить на 20 сентября

Алексей Громский: На выборах идет жесткая борьба за второе место и за выживание

Алексей Громский: Люди хотят видеть новые лица и в Госдуме, и в псковском парламенте
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026