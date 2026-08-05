 
Политика

«Единая Россия» будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

0

Определен порядок, в котором политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. 

Партия «Единая Россия» получила первое место, «Яблоко» - второе, ЛДПР – третье, «Партия прямой демократии» - четвертое, «Зеленые» - пятое, «Справедливая Россия» получила шестое место, «Родина» - седьмое, КПРФ – восьмое, далее идут «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». 

Фото: ЦИК РФ

30 июля ЦИК завершила регистрацию всех 11 политических партий для участия в выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам,

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Выборы-2026

«Единая Россия» будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Избирком заверил списки четырех партий на выборы депутатов Заксобрания Псковской области

На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026