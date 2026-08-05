«Единая Россия» будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Определен порядок, в котором политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Партия «Единая Россия» получила первое место, «Яблоко» - второе, ЛДПР – третье, «Партия прямой демократии» - четвертое, «Зеленые» - пятое, «Справедливая Россия» получила шестое место, «Родина» - седьмое, КПРФ – восьмое, далее идут «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди».

Фото: ЦИК РФ

30 июля ЦИК завершила регистрацию всех 11 политических партий для участия в выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам,

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий.