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Списки трех партий на выборы в Госдуму заверила ЦИК

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Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутых тремя политическими партиями, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

От «Единой России» 390 кандидатов будет в федеральном списке и 224 кандидата по одномандатным округам.

Партия «Новые люди» выставила 298 кандидатов в федеральном списке и 215 по одномандатным округам.

«Яблоко» представило 274 кандидата в федеральном списке и 137 кандидатов по одномандатным округам.

Также зарегистрированы уполномоченные представители партий.

Партиям «Единая Россия» и «Новые люди» дали разрешение открыть специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов. Партия «Яблоко» получит разрешение открыть счет после регистрации уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам.

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