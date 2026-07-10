Списки трех партий на выборы в Госдуму заверила ЦИК

Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутых тремя политическими партиями, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

От «Единой России» 390 кандидатов будет в федеральном списке и 224 кандидата по одномандатным округам.

Партия «Новые люди» выставила 298 кандидатов в федеральном списке и 215 по одномандатным округам.

«Яблоко» представило 274 кандидата в федеральном списке и 137 кандидатов по одномандатным округам.

Также зарегистрированы уполномоченные представители партий.

Партиям «Единая Россия» и «Новые люди» дали разрешение открыть специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов. Партия «Яблоко» получит разрешение открыть счет после регистрации уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам.