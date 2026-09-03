«Яблоко» обжаловало снятие списка кандидатов в Заксобрание Псковской области

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» оспорило снятие с выборов в Законодательное Собрание Псковской области единого списка их кандидатов, сообщается в Telegram-канале реготделения.

Юристы реготделения подали в Первый апелляционный суд общей юрисдикции жалобу на решение судьи Псковского областного суда от 25 августа, по которому регистрацию списка кандидатов от «Яблока» отменили.

Отмечается, что поводом для снятия стало отсутствие оттиска печати в первом варианте доверенности на финансового уполномоченного из пакета документов на выдвижение списка «Яблока». В апелляционной жалобе реготделение перечислило восемь оснований, по которым планируется оспорить данное решение суда.

Напомним, список сняли по иску регионального отделения партии «Родина». «Яблоко» в свою очередь обратилось в суд с встречным требованием снять список «Родины» с выборов в Заксобрание Псковской области, поскольку при его подаче якобы также были допущены нарушения. Псковский областной суд рассмотрел этот иск, но в итоге не стал отменять регистрацию единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Родина».

Ранее по иску партии «Родина» сняли федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.