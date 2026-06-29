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Партии определяются с кандидатами: кто в Псковской области поборется за мандаты депутатов Госдумы

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В Псковской области завершается формирование списков кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу IX созыва. После партийных съездов и конференций стало известно, кто поборется за депутатский мандат по одномандатному округу №150 и в составе региональных групп. 

Фото: пресс-служба Госдумы

По одномандатному округу №150 кандидаты распределились следующим образом: «Единую Россию» представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, КПРФ — второй секретарь Псковского обкома Дмитрий Михайлов, ЛДПР — региональный координатор партии в Псковской области Антон Минаков, «Яблоко» — бывший кандидат на пост главы Гдовского района Евгений Васильев. Претендентом от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвинут руководитель регионального отделения организации, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, а от «Родины» на выборы пойдет руководитель областного отделения партии Павел Бикташев.

«Новые люди» еще пока не определилась с кандидатами в Государственную Думу — решение партия примет на большом съезде, который пройдет в Москве 1 июля. Интрига сохраняется и у «Справедливой России». Ожидается, что выбор по кандидатам от партии эсеры примут на второй части съезда, который состоится 4 июля в Москве.

В региональную группу кандидатов «Единой России» вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. Соответствующее решение принято на XXIII съезде единороссов, который прошел в Москве 28 июня.

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Член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко и второй секретарь Дмитрий Михайлов вошли в региональную группу кандидатов КПРФ на выборах в Государственную Думу. Такое решение коммунисты приняли на съезде партии, прошедшем 20 июня.

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Региональный координатор партии в Псковской области Антон Минаков от ЛДПР также войдет в состав региональной группы кандидатов, которую возглавит депутат Госдумы Сергей Леонов. 

Кандидатами от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по региональной группе №14 (Псковская область) избраны руководитель регионального отделения организации, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, а также Вячеслав Коев, Ирина Ильина, Алла Тафий, Сергей Горячев и Валентина Борисенкова.

Руководитель областного отделения партии Павел Бикташев также возглавит региональную группу кандидатов от партии «Родина». Вторым номером идет его коллега Валерий Колтаков.

«Яблоко» со списком региональной группы пока определяется.

Ранее сообщалось, что кандидат от Псковского регионального отделения впервые вошел в топ федеральной части списка партии в Госдуму, речь идет о помощнике депутата Законодательного Собрания Псковской области, заместителе председателя Псковского регионального отделения «Яблока» Яне Ивановой. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября. 

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