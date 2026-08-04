Михаила Иванова зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Заместителя председателя Псковской городской Думы, руководителя регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаила Иванова зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 на заседании Избирательной комиссии Псковской области 4 августа, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Напомним, также кандидатом в депутаты Госдумы зарегистрирован Александр Козловский («Единая Россия»). Помимо этого, документы на регистрацию кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы подали Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР). Также свою кандидатуру выдвигают Кирилл Сорокин («Зеленые»), Павел Бикташев («Родина»).

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября.