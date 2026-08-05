Псковская ТИК зарегистрировала 17 кандидатов на выборы в Заксобрание

Территориальная избирательная комиссия города Пскова (с полномочиями окружных избирательных комиссий №1-4) зарегистрировала кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва 17 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.
Фото здесь и далее: ТИК города Пскова
По одномандатному избирательному округу №1 зарегистрированы шесть человек:
- Алексей Севастьянов выдвинут от партии «Единая Россия»;
- Владимир Ефимов выдвинут от ЛДПР;
- Валентина Борисенкова выдвинута «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;
- Наталья Тудакова выдвинута партией «Справедливая Россия»;
- Юрий Конов выдвинут от КПРФ;
- Сергей Самокиш выдвинут партией «Новые люди».
По одномандатному избирательному округу №2 зарегистрированы три человека:
- Евгений Васильев выдвинут от партии «Единая Россия»;
- Евгений Васильев выдвинут от партии «Яблоко»;
- Дмитрий Михайлов выдвинут от КПРФ.
По одномандатному избирательному округу №3 зарегистрированы четыре человека:
- Елена Синёва выдвинута от партии «Единая Россия»;
- Рамиль Усманов выдвинут от ЛДПР;
- Сергей Горячев выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;
- Евгений Сотник выдвинут от КПРФ.
По одномандатному избирательному округу №4 зарегистрированы четыре человека:
- Юрий Сорокин выдвинут от партии «Единая Россия»;
- Яна Иванова выдвинута от партии «Яблоко»;
- Елена Сойтту выдвинута «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;
- Наталья Романовская выдвинута от КПРФ.
Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября.