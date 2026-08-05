Псковская ТИК зарегистрировала 17 кандидатов на выборы в Заксобрание

Территориальная избирательная комиссия города Пскова (с полномочиями окружных избирательных комиссий №1-4) зарегистрировала кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва 17 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Фото здесь и далее: ТИК города Пскова

По одномандатному избирательному округу №1 зарегистрированы шесть человек:

Алексей Севастьянов выдвинут от партии «Единая Россия»;

Владимир Ефимов выдвинут от ЛДПР;

Валентина Борисенкова выдвинута «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

Наталья Тудакова выдвинута партией «Справедливая Россия»;

Юрий Конов выдвинут от КПРФ;

Сергей Самокиш выдвинут партией «Новые люди».

По одномандатному избирательному округу №2 зарегистрированы три человека:

Евгений Васильев выдвинут от партии «Единая Россия»;

Евгений Васильев выдвинут от партии «Яблоко»;

Дмитрий Михайлов выдвинут от КПРФ.

По одномандатному избирательному округу №3 зарегистрированы четыре человека:

Елена Синёва выдвинута от партии «Единая Россия»;

Рамиль Усманов выдвинут от ЛДПР;

Сергей Горячев выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

Евгений Сотник выдвинут от КПРФ.

По одномандатному избирательному округу №4 зарегистрированы четыре человека:

Юрий Сорокин выдвинут от партии «Единая Россия»;

Яна Иванова выдвинута от партии «Яблоко»;

Елена Сойтту выдвинута «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

Наталья Романовская выдвинута от КПРФ.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября.