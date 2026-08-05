Дмитрий Солонников об интриге выборов: Идет реальная смена поколений

«Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу наберет большинство голосов, но суммарно остальные партии могут обогнать ЕР, и по-прежнему сложно со 100% уверенностью сказать, какая оппозиционная партия займет второе место. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

По мнению Дмитрия Солонникова, нынешняя избирательная кампания интересна по многим позициям, в том числе непредсказуемо, как в нынешние непростые времена будут голосовать избиратели.

Политолог отметил, что сейчас отсутствует жесткая позиционность, но у каждой партии есть свой взгляд на то, как должны разрешаться вопросы, стоящие перед обществом и страной: «У избирателей будет возможность расставить приоритеты. Сейчас хочется видеть больше социализма с человеческим лицом. Мы хотим больше патернализма (система отношений, при которой одна сторона берет на себя роль «заботливого родителя», опекая другую, принимая решения за нее и контролируя действия - ред.). Мы хотим больше внимания национальным вопросам. Мы хотим больше жесткости. Все построить, выровнять».

Политтехнолог убежден, что выбор для избирателей будет очень серьезный, несмотря на то, что скорее всего «Единая Россия» получит большинство голосов. «Все равно присутствуют вопросы. Большинство — это сколько? Кто займет второе место? Остальные партии получат голосов в сумме больше, чем «Единая Россия», или нет? Потому что на данный момент мы видим в соцопросах, что сумма всех остальных партий, которые проходят (КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия"), – больше по проценту, чем те голоса, которые получит "Единая Россия"», — объяснил Дмитрий Солонников.

Также особое внимание будет уделено политической обстановке в одномандатных округах. Как отметил Дмитрий Солонников, нет полной уверенности, что все одномандатные округа возьмет партия власти. «У других партий могут быть сложности, но не из-за того, что слабые сами партии, их бренд или программа. Проблема в том, что активные члены общества, известные активисты, которые действительно много делают, много говорят, в большинстве своем все равно уже ассоциированы с партией власти, что естественно. Если человек хочет что-то делать, он хочет чего-то добиваться, у него есть возможности, он пытается работать в рамках максимально эффективных больших институтов. Там больше возможностей и ресурсов. Поэтому те, кто много делает, те, кто известен и периодически появляется в медиа, в общественных местах, на публичных мероприятиях, они так или иначе ассоциированы с партией власти», — объяснил Дмитрий Солонников.