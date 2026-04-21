«Гонки по вертикали»: конкурентность = легитимность

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! В эфире программа «Гонки по вертикали», в которой мы неделя за неделей рассказываем о том, что происходит в политике, при этом не обходим стороной и актуальные темы социально-экономической жизни. На самом деле всё взаимосвязано: экономика, общественные настроения, политика. И увы, экономическая динамика в стране снижается, ВВП сократился, в минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также строительство. Общая ситуация в экономике в начале года не соответствует прогнозам правительства и Центробанка. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, сбываются прогнозы тех, кто еще со второй половины 2025-го – года охлаждения, стагнации и падения экономических показателей – говорил: 2026-й грозит стать временем более значительного спада и серьезных экономических проблем. Мы на ПЛН еще в прошлом году писали о том, что ухудшение социально-экономического положения, которое объясняется режимом военной мобилизации экономики, действием введенных Западом антироссийских санкций, инфляционными процессами, действиями Центробанка и другими причинами, может стать значимым фактором политической жизни в год парламентских выборов. Так и происходит.

То, о чем в верхах заговорили сейчас, народ уже прочувствовал на себе, на своих кошельках. Цены растут, от сумм в платежках за ЖКУ волосы шевелятся, как сводить концы с концами многим непонятно. На это у людей накладываются накопившаяся усталость от событий последних лет, тревожность, осознание того, что безопасности в условиях когда страна ведет военные действия — нет, а многочисленные ограничения, запреты, скрывающиеся вопиющие факты коррупции в высших эшелонах региональной власти - наоборот, есть. Еще и замедление интернета, блокировка популярных мессенджеров, всё это не добавляет радости, влияет на утрату привычного образа жизни и былого комфорта. Тут и без всякой Виктории Бони, обратившейся к президенту от «лица народа», понятно: гражданам такое положение дел не нравится. Ну да, многие отдают себе отчет в том, что всё в мире непросто, и ограничения - для безопасности, но так или иначе описанные проблемы отражаются на общественных настроениях и отношении людей к власти. Как свидетельствуют социологические исследования (здесь опираемся на те, что проводятся провластным Всероссийским центром изучения общественного мнения), рейтинги власти падают. И свежие данные, опубликованные в пятницу, вновь продемонстрировали эту тенденцию.

- Страшную весть принес я в твой дом. Зови детей (из фильма «Любовь и голуби»)

Так вот, снижаются рейтинги и первых лиц, и партии власти. Уровень поддержки «Единой России» за неделю уменьшился почти на два с половиной процента и составил уже немногим более 27 пунктов. И это притом, что несколько месяцев назад рейтинг был выше — аж процентов на десять. А задача на сентябрьские выборы для единороссов – получить больше пятидесяти или даже пятидесяти пяти процентов. Сейчас рейтинг вдвое меньше - и опускается. Что делать? Как мы неоднократно говорили, в былые времена перед значимыми выборами власти стремились дать населению «подарки» - будь то повышение пенсий, увеличение зарплат в бюджетной сфере, сдавали общественно значимые объекты, вводили или продлевали маткапитал и т. д. Тем самым демонстрировалась забота социального государства о людях. А в этом году, перед парламентскими выборами ничего этого не происходит — и с учетом экономической ситуации рассчитывать на какие-то кайфушки, видимо, не приходится. Возвращаясь к разговору о рейтингах партий: если в одном месте убывает, в другом – прибавляется. Согласно данных того же ВЦИОМа, продолжают потихоньку расти рейтинги оппозиции – ну системной, какая есть. Так, «Новые люди» подросли за неделю до 12,4%, КПРФ прибавила больше чем полпроцента и обошла ЛДПР, но правда, ненамного: у коммунистов 10,9%, у ЛДПР — 10,8%. «Справедливая Россия» подросла до 5,2%, то есть вроде как партия Миронова преодолевает пятипроцентный барьер на парламентских выборах и сохраняет представительство в Госдуме. А значит, интрига закручивается, конкуренция растет — стало быть, будут посрамлены прогнозы тех, кто не верил в конкуренцию на парламентских выборах в России.

А чем выше конкуренция — тем выше легитимность избирательного процесса.

Это ситуация на федеральном уровне – понятно, что в Псковской области она не зеркальная. Какой-то серьезной социологии в открытом доступе нет, но, по нашей информации, рейтинг партии власти и раньше был у нас выше общероссийского показателя – и сейчас, не думаю, что он сильно просел. Хотя бы потому, что негативных событий подобных тем, что были в Дагестане, Анапе и где-то еще, что вызывало бы гневную реакцию людей, у нас не было. Напротив, было, можно сказать, торжество партийной жизни – весьма пафосный отчетно-программный форум «Единой России» в псковском спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

Более двухсот партийцев, в том числе губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, секретарь регионального политсовета «Единой России» Александр Козловский, подводили итоги реализации народной программы и намечали планы на следующую пятилетку. Если коротко - есть результат, многое сделано, а впереди новые цели и задачи, и всё, говорят, будет у нас хорошо. Параллельно форум стал смотром рядов будущих кандидатов – тех, кто ныне заявлен на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Большинство из тех, кто получит право представить партию на выборах в одномандатных округах, выступили на форуме – и продемонстрировали бодрость духа и уверенность в победе. Пользуясь фразой из выступления одного из участников праймериз, «видим цель, не видим препятствий». Напомню, к этому когда-то призывал герой популярного советского фильма «Чародеи», который и произнес эти, ставшие крылатыми, слова.

- Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! (из фильма «Чародеи»)

Прозвучавшую на форуме фразу мы на ПЛН взяли в качестве заголовка для репортажа с форума. Если не читали – рекомендую посмотреть и этот материал, и другие новости с партийного мероприятия, участники которого как будто демонстрировали: препятствий на пути к цели не видят, конкурентов в упор не замечают.

Правда, что бы там ни говорили, скажем, про коммунистов, сбрасывать их со счетов нельзя. Свой дисциплинированный электорат (прежде всего, это избиратели старшего возраста) у них есть, правда, по естественным причинам сокращается. Как это ни печально, люди уходят из жизни, достаточно часто следуют некрологи, вот и на днях стало известно: на 75-м году жизни умер член бюро Псковского обкома КПРФ, первый секретарь бежаницкого райкома партии Виктор Зайцев, известный еще и тем, на последних президентских выборах был одним из трех доверенных лиц кандидата от КПРФ в нашем регионе. Между тем в компартии сейчас дали старт проекту «Народный кандидат» - по сути это безальтернативные праймериз.

Единственным кандидатом в Псковской области в рамках этого партийного отбора кандидатов в депутаты Госдумы стал второй секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов. Как уже отметили мои коллеги, внесение московским партийным руководством его фамилии в список участников проекта свидетельствует о сохранении лидером областного партийного отделения позиций внутри КПРФ, несмотря на многочисленные косяки и критику оппонентов.

- Вы знаете, я очень уважаю Бендера, но — осел, жалкая ничтожная личность (из фильма «Золотой теленок»)

Так или иначе, вряд ли что-то в обкоме будет меняться - помимо прочего, это касается форм работы с избирателями и проведения мероприятий по случаю разных памятных дат. Думаю, уже завтра, 22 апреля, лишний раз убедимся в этом: коммунисты будут отмечать очередную годовщину со дня рождения своего вождя Владимира Ленина, и по нашей информации, всё будет традиционно, удивляет тут разве что полное отсутствие информации о мероприятиях в этот день. В этом смысле куда как ярче либерал-демократы с юбилеем их вождя. Как мы отмечали на ПЛН в статье «Шанс для ЛДПР», празднование 80-летия Владимира Жириновского проходит на общероссийском уровне в соответствии с указом президента, сам образ основателя ЛДПР ныне возвеличен до уровня одного из идеологов современного российского государства.

В этих условиях партия переживает неожиданный ренессанс, а юбилей Жириновского стал заметным событием в общественно-политической жизни. В самом центре Москвы у стен Кремля в «Манеже» сейчас проходит выставка, приуроченная к его 80-летию.

В Псковской области пройдут сразу несколько мероприятий в память о политике, неоднократно бывавшем в нашем регионе, а центральным пунктом программы станет выставка «Жириновский. Продолжение» в Псковской областной библиотеке имени Курбатова — экспозиция откроется уже в это воскресенье. Особо отмечу, что в Пскове памятные мероприятия проходят по плану, утвержденному в правительстве региона. Понятно, что всё это дает ЛДПР дополнительный шанс на успех, и партия рассчитывает стать в регионе второй политической силой, наконец-то оставив позади КПРФ. При этом на второе место по итогам выборов рассчитывают у нас и партия «Новые люди». Правда, в то время когда на федеральным уровне Нечаев, Даванков и компания активны, постоянно присутствуют с актуальными инициативами и комментариями в информационном пространстве, у нас «новолюди» пассивны и блеклы. Так это видят, политические обозреватели, а вот секретарь регионального отделения партии Игорь Романов не согласен.

В среду встретились с ним в прямом эфире ПЛН FM в рамках проекта «Политкухня». Я в очередной раз покритиковал псковских партийцев.

А в ответ услышал, что, во-первых, и сейчас-то много чего в реготделении «Новых людей» происходит, а дальше так вообще будет ого-го: и партийные лидеры приедут, и команда станет больше, и критиковать партию власти Романов будет мама не горюй.

- Бодры надо говорить бодрее, а веселы?

- Веселее (из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»)

Если серьезно, то да - интрига закручивается. Еще в начале года многим казалось: абсолютно всё предрешено, «Единая Россия» (выражаясь словами ее прежнего руководителя Андрея Турчака) опять всех жахнет. А теперь эксперты чешут репы. Как показывает и предвыборная социология, и заявления политиков (а я тут еще не всех вспомнил — не сказал, например, про новую руководительницу псковских эсеров, сменщицу Олега Брячака Наталью Тудакову, которая сейчас такая оппозиционер-оппозиционер) — так вот, всё это дает шанс на то, что выборы могут быть конкурентными, с большим количеством участников, с активностью оппозиции. Кстати, один из лидеров псковских единороссов — спикер регионального парламента Александр Алексеевич Котов не раз на упреки в том, что партия власти доминирует, везде и всегда побеждает, так сказать, не делится с другими партиями, отвечал в том духе, что оппозиция пассивна, не работает в межвыборный период, как следствие, не пользуется поддержкой — мы ж не можем сами втащить их в парламент? Теперь оппозиция зашевелилась, готовится к выборам, определяется с тактикой и стратегией. Добавлю, что, судя по всему, на федеральном уровне решили не банить «Яблоко», и партия Григория Явлинского, хоть и находится под прессингом, но все-таки окажется в числе участников парламентских выборов. И «Родина» в субботу провела свой предвыборный съезд — правда, обещанный новый «идеологический лидер» партии, писатель Захар Прилепин туда не приехал. В общем, много событий, много партий — потенциальных участников выборов. Нас на Псковской Ленте Новостей и радио ПЛН FM это очень радует, ибо повышает степень доверия людей к процессу волеизъявления, придает выборам ярких красок, способствует большему интересу к избирательному процессу, и это в принципе должно положительно сказаться на явке — сделать ее выше. Есть надежда, что и власти понимают, что избирательный процесс должен быть открытым, конкурентным, транспарентным, с участием представителей самых разных сил, ведь всё это, несомненно, повышает степень легитимности выборов. Псковская Лента Новостей и ПЛН FM продолжат внимательно следить за событиями политической жизни — как и прежде, мы готовы предоставить слово представителям всех политических партий. Было бы у них желание — и было бы что сказать…

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Александр Савенко