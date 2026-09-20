804 человека проголосовали ночью через ДЭГ

804 избирателя сделали свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования в ночь со второго на третий день выборов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Подсчет этих голосов велся в период с 20:00 19 сентября до 08:00 20 сентября. Общее количество составило 1%.

Всего на текущей момент дистанционного проголосовали 44 918 человек — 83%.

Напомним, сегодня наступил третий день голосования. В 8.00 свои двери открыли 567 избирательных участков.

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Голосование завершится в 20.00 20 сентября.