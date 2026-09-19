Явка на избирательных участках в Псковской области превысила 29%

Явка на выборах в Псковской области составляет 29,32% (без учета дистанционного электронного голосования) по состоянию на 20:00 во второй день голосования, 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Проголосовали 125 723 человек, что составляет 29,32% от общего числа избирателей. Количество избирателей, включенных в списки – 441 412 человек.

Через ДЭГ проголосовали 43 948 человек, что составляет 82%.

Напомним, что выборы проходят в течении трёх дней – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.