Третий день голосования на выборах начался в Псковской области

Голосование на выборах продолжается в Псковской области в воскресенье, 20 сентября. В 8.00 свои двери открыли 567 избирательных участков. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подал 53 791 человек. Они смогут до 20:00 20 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России. На 20.00 второго дня голосования явка на дистанционном электронном голосовании приблизилась к 82%.

Общая явка на выборах в Псковской области по состоянию на 20.00 19 сентября составила 29,32%.

Как ранее на ежедневном брифинге сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов, второй день голосования прошел без нарушений. Предполагается, что в третий день голосования явка будет выше, так как многие избиратели привыкли голосовать именно в воскресенье.

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Голосование завершится в 20.00 20 сентября.