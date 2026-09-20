Дмитрий Белюков: Выборы в Великих Луках проходят штатно, спокойно и профессионально

Сегодня, 20 сентября, в завершающий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков посетил избирательные участки №100 и №101, расположенные в здании Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фото: администрация города Великие Луки
Дмитрий Белюков пообщался с председателями участковых избирательных комиссий и наблюдателями, оценил организацию голосования и атмосферу на участках.
Особо Дмитрий Белюков подчеркнул профессионализм председателей и членов избирательных комиссий:
В администрации города отметили, что выборы — это важнейший механизм реализации конституционного права каждого гражданина. Участие в голосовании — не просто гражданский долг, а реальная возможность повлиять на будущее своего города, области и страны. Сегодня жители Великих Лук выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, и от явки каждого избирателя зависит результат волеизъявления.
В завершение своего визита на участки Дмитрий Белюков поблагодарил членов комиссий за чёткую и слаженную работу и призвал горожан, ещё не успевших проголосовать, прийти на избирательные участки и реализовать своё право.
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