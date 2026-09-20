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Дмитрий Белюков: Выборы в Великих Луках проходят штатно, спокойно и профессионально

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Сегодня, 20 сентября, в завершающий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков посетил избирательные участки №100 и №101, расположенные в здании Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Дмитрий Белюков пообщался с председателями участковых избирательных комиссий и наблюдателями, оценил организацию голосования и атмосферу на участках.

«Явка в целом хорошая. Люди приходят, выполняют свой гражданский долг, голосуют. Думаю, что и сегодня всё будет идти с хорошим темпом», — отметил депутат.
 

Особо Дмитрий Белюков подчеркнул профессионализм председателей и членов избирательных комиссий:

«На участках у нас работают профессионалы, которые уже много лет в избирательной системе. Всё отлажено, штатно, нарушений нет, выборы проходят так, как и должны проходить — в рабочей обстановке, спокойно и профессионально».

В администрации города отметили, что выборы — это важнейший механизм реализации конституционного права каждого гражданина. Участие в голосовании — не просто гражданский долг, а реальная возможность повлиять на будущее своего города, области и страны. Сегодня жители Великих Лук выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, и от явки каждого избирателя зависит результат волеизъявления.

В завершение своего визита на участки Дмитрий Белюков поблагодарил членов комиссий за чёткую и слаженную работу и призвал горожан, ещё не успевших проголосовать, прийти на избирательные участки и реализовать своё право.

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Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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