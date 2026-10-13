«Гонки по вертикали»: старт Стармолотова, крик отчаяния Никитина и сходка псковского «Яблока»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Как пелось в некогда популярной песне, меняется всё в наш век перемен. Вот и в псковской политике — обновление, ротация, зачистка старых элит, приход новых. Короче, эффект домино: должность председателя областного Заксобрания покинул Александр Котов, пост принял Борис Елкин. А вместо него руководить Псковом, пока в статусе временно исполняющего полномочия главы города, отправился теперь уже экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

В прошлом выпуске программы мы отмечали, что губернаторскому назначенцу, который пока многими воспринимается как технократ, а не политико-публичный деятель, только предстоит стать публичным политиком, интегрироваться в партийные структуры, стать здесь своим и обрести авторитет. Еще необходимо и контакт с депутатским корпусом наладить. Надо сказать, новый градоначальник очевидно всё это понимает, взял с места в карьер, и, присуждай мы приз в номинации «Старт недели», господин Стармолотов был бы вне конкуренции: за несколько дней в новом статусе провел ряд встреч, в том числе с депутатами Псковской гордумы.

Как следует из сообщений в заведенном и вмиг набравшем полтысячи подписчиков канале врип главы города, со своими собеседниками он обсуждал вопросы городской жизни. Но наверняка в уме держали избирательную кампанию 2027 года — напомню, псковичам предстоит сформировать новый состав городской Думы, которая собственно теперь и утверждает представленную Михаилом Ведерниковым кандидатуру на пост главы областного центра. Как мы уже говорили, Станиславу Стармолотову надо будет заниматься формированием и подготовкой команды кандидатов от «Единой России» к этой избирательной кампании. Надо думать, он уже сделал какие-то первые выводы относительно качеств депутатов.

Фото: страница Станислава Стармолотова в социальных сетях

Согласно расхожему выражению, новая избирательная кампания стартует уже на следующее утро после окончания предыдущей. То, что в Псковской области уже начали готовиться к выборам-2027, мы отмечаем по заявлениям и действиям руководителей региональных отделений партий. Во-первых, парламентских — ряд региональных партийных лидеров стали на прошлой неделе участниками заключительного круглого стола в рамках проекта «Политкухня» на радио «ПЛН FM». Во-вторых, обсуждали подготовку к новым выборам и в псковском «Яблоке», которое впервые с 2011 года оказалось по итогам сентябрьского голосования не представлено в псковском региональном парламенте.

Псковские яблочники вместе с однопартийцами из Москвы и Санкт-Петербурга провели в воскресенье в Пушкиногорье ежегодную встречу.

Как следует из опубликованного пресс-релиза, в течение семи часов они анализировали прошедшие выборы и обсуждали подготовку к следующим, делились мнениями и впечатлениями о кампании этого года, озвучивали свои идеи, предложения и просто общались в кругу единомышленников. Тем самым продемонстрировали: слухи о смерти псковского «Яблока» сильно преувеличены. Самим фактом проведения такой встречи с анализом кампании и обсуждением планов яблочники во главе с Артуром Гайдуком и Яной Ивановой опровергают эти пессимистичные для них прогнозы. В ближайшее время мы обязательно вернемся к разговору о перспективах «Яблока» - как на уровне региона, так и в масштабах страны.

А на днях основатель и лидер партии Григорий Явлинский заявил, что «Яблоко» обязательно пойдет на президентские выборы тридцатого года, но сам он в них участвовать не будет. Кроме того, основатель партии заявил, что обновление половины состава Государственной Думы и ее омоложение у него энтузиазма не вызвало.

К слову о новом созыве российского парламента. Притом, что доминирование единороссов стало там еще более очевидным (фракция ЕР теперь — это 350 депутатов из 450, причина — в серьезном приросте голосов за партию по сравнению в предыдущими выборами 2021 года: в девяти субъектах РФ — свыше 20%, в еще двадцати шести регионах, в том числе в Псковской области — свыше 10%), состав второй по численности фракции - КПРФ - значительно сократился. Вот об этом в своей большой статье, посвященной итогам выборов, напомнил не кто-нибудь, а экс-депутат Госдумы от компартии, член ЦК, бывший лидер псковских коммунистов Владимир Никитин.

Материал под названием «Итоги выборов 2026 года и "русский вопрос"» из серии «Не могу молчать» можно было бы назвать и криком отчаяния коммуниста. Как он отмечает, по итогам выборов в Госдуму КПРФ сохранила второе место, однако потеряла около двух миллионов голосов и 20 мандатов, получив всего 37 мест.

Поддержка КПРФ заметно снизилась в ряде регионов, в том числе в Псковской области — где партия получила почти на восемь процентов голосов меньше, чем прежде.

Показатели псковских коммунистов в последние почти десять лет после смерти экс-первого секретаря обкома Александра Рогова, когда власть в областном отделении получили Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов, — это стагнация и путь в никуда. И на самом деле, такая унылая, блеклая, пассивная оппозиция — это, конечно, большой подарок для региональной власти. В ближайшее время мы обязательно вернемся к разговору на эту тему на страницах Псковской Ленты Новостей.

А сейчас отмечу, что накануне ПЛН опубликовала серьезный аналитический материал под названием «Эпоха Ведерникова: кремень и псковские жернова». Ровно 9 лет назад президент России Владимир Путин назначил Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Ни один глава Псковской области за весь постсоветский период ее истории не руководил регионом столь продолжительный срок. Прежние рекордсмены по времени пребывания на капитанском мостике — Андрей Турчак (2009-2017) и Евгений Михайлов (1996-2004) — стояли у штурвала по восемь лет. Отметим, что в соседних субъектах РФ за это время, с 2017-го, уже успели поменяться губернаторы. Последние годы стали особой главой в истории нашего региона. Подобно тому, как, скажем, в летописи Москвы выделяют эпохи Юрия Лужкова или Сергея Собянина, так и в Псковской области период управления Михаила Ведерникова можно называть эпохой.

Конечно, каждый из предыдущих руководителей области оставил свой след в ее истории, но ни при одном из них не происходили столь кардинальные перемены в общественно-политическом секторе, как это было в период работы действующего главы региона.

За эти 9 лет проведена жесткая ротация региональных политических и административно-хозяйственных элит, «зачищены» последние представители реальной оппозиции, полностью выстроена вертикаль, все подчинены власти губернатора, установлен едва ли не полный контроль над всеми проявлениями общественно-политической жизни, в том числе над информационным пространством.

В работе чиновников введен новый стиль, не предполагающий оспаривания и обсуждения решений руководства, высказывания альтернативного мнения. За это время пришло новое поколение чиновников, депутатов, общественников, многие из которых очевидно просто не знают или не помнят, что здесь было до 2017 года. Мы постарались дать ответы на вопросы о том, какие изменения произошли за эти 9 лет в общественно-политической жизни, чем они были обусловлены, что отличает управленческий стиль действующего губернатора и с какими итогами Михаил Ведерников вступает в свой десятый год работы в Пскове. Об этом читайте на ПЛН.

А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.