Политика

Тупик коммунизма

Никакая партия ничего не стоит,

если она не имеет целью захват власти.

Лев Троцкий,

политик, один из организаторов

Октябрьской революции 1917 года

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за политической жизнью нашего региона и анализировать происходящие в нем процессы. Сегодня, 7 ноября, когда коммунисты отмечают очередную годовщину Октябрьской революции, мы воспользуемся поводом и обратимся к истории областного отделения КПРФ. Сделаем это для того, чтобы помочь читателям лучше разобраться, почему некогда ведущая оппозиционная сила за последние годы утратила свои прежние позиции и все чаще проигрывает борьбу за право и дальше носить условное звание «партии №2».

Напомним, в 1990-е годы, период кардинальных экономических и социальных изменений в нашей стране, Псковская область относилась к так называемому «красному поясу» - группе регионов РФ с устойчивой поддержкой КПРФ и ее кандидатов на выборах различного уровня, в том числе - парламентских и даже президентских, по итогам которых в 1996 году наш регион оказался единственным на Северо-Западе, где лидер коммунистов Геннадий Зюганов обошел действующего главу государства Бориса Ельцина. Такая популярность компартии являлась следствием целого ряда факторов - от преобладания консервативных настроений в обществе до негативных тенденций, связанных с распадом СССР и оказывавших влияние на ход общественно-политических процессов. Наша область не входила в число тех регионов, которые обладали развитой экономикой, крупными образовательными центрами и уже тогда испытывала последствия оттока молодежи, а также населения трудоспособного возраста в мегаполисы. По своим демографическим характеристикам Псковщина относилась к территориям, в которых доля граждан старшего возраста была сравнительно высока. Большинство пожилых людей, в том числе военных пенсионеров и бывших работников предприятий оборонного комплекса, относились к переменам 1990-х крайне критически, не поддерживали «демократическую» власть и создаваемые ею партийные проекты. Привыкшие к стабильности и гарантиям советского времени, ветераны в то время столкнулись со стремительным обесцениванием сбережений и резким снижением уровня жизни, отчего ощущали себя ущемленными в новых условиях, как они выражались, «дикого капитализма» и «прихватизации», на чем свет стоит критиковали «либералов» и ностальгировали по временам СССР.

В 1990-е объемы промышленного производства в Псковской области упали в разы, остановились заводы, задерживались зарплаты, росла безработица.

К тому же и значительная часть более молодых жителей области, прежде всего в районах, испытывали в те годы трудности при адаптации к новым условиям. В глазах всех этих людей компартия, выступавшая за возврат в советское прошлое с его относительной стабильностью и даже уверенностью в завтрашнем дне, выглядела единственной политической организацией, выражающей их убеждения и ценности. Именно эти категории населения были ядерным электоратом КПРФ, они дисциплинированно ходили на выборы, голосовали за Зюганова и ко, участвовали в массовых мероприятиях под красными флагами, создавая массовку и придавая партии вес. Таким образом, в Псковской области сложились едва ли не идеальные для местных коммунистов условия, при которых высокий уровень поддержки КПРФ на парламентских выборах обеспечивал первому секретарю обкома Владимиру Никитину беспроблемное прохождение в Госдуму по партийным спискам на протяжении многих лет.

На снимке: председатель КПРФ Геннадий Зюганов и бывший секретарь обкома, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин на перроне псковского вокзала. Фото из архива ПЛН

Кому-то могло показаться, что в области, традиционно оказывающей поддержку патриотическим и левым силам, так будет продолжаться всегда. Однако за пару десятилетий, и особенно в последние годы, КПРФ во многом утратила былые позиции и растворилась среди других политических объединений. Причин произошедшего несколько - как объективных, так и субъективных, имеющих отношение исключительно к Псковской области. Говоря об объективных факторах, следует отметить, что КПРФ в целом на федеральном уровне теряет позиции; в условиях новой политической реальности традиционный электорат левопатриотических сил перешел к «Единой России». Безусловно, это общий тренд, однако есть и субъективные факторы, связанные с курсом, проводимым руководством псковского обкома партии. За последние годы КПРФ растеряла многое из того, что оставалось со времен экс-первого секретаря обкома Никитина, который проводил гибкую политику: когда требовалось был достаточно жестким в отношениях с властями, но и умел вести диалог, идти на компромиссы, добиваться целей.

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Собственно, ту же линию пытался проводить и экс-депутат областного Собрания Сергей Гоголев, возглавлявший обком во второй половине 2000-х и неоднократно обозначавший свои подходы в том смысле, что всё в деятельности коммунистов должно быть рационально и практично, необходимо показывать себя вменяемыми и компетентными людьми, а не ходить как по расписанию три раза в день с флагом в руках, скандируя «Долой антинародный режим!» и выглядеть «городскими сумасшедшими», так это формулировал в интервью ПЛН в 2006 году сам экс-первый секретарь обкома Гоголев, увы, в 2022 году ушедший в мир иной.

На снимке: бывший первый секретарь обкома КПРФ, экс-депутат регионального парламента Сергей Гоголев. Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Пытаясь разобраться в том, почему КПРФ утратила позиции (свидетельством чему и результаты выборов последних лет, и уменьшение степени влияния), отметим, что были возможны две политические стратегии. Следование первой из них означало бы радикализацию, жесткое оппонирование региональному руководству, борьбу за власть с использованием всех возможных форм, включая работу фракции в областном Собрании, активное участие в публичной политической жизни, вложение средств в развитие собственных медиа, системное и грамотное ведение социальных сетей, проведение митингов, участие во всех без исключения избирательных кампаниях и многое другое. По этому пути наращивания потенциала и аккумулирования протестного электората псковский обком мог пойти еще в первой половине 2010-х, когда первым секретарем организации стал ныне покойный Александр Рогов. Скорее всего, власти «ломали» бы коммунистов, активно противодействовали им, оппозиционерам было бы сложно, но это была бы борьба, обретение популярности и совсем другая история обкома из серии «Путь бойца».

На снимке: бывший первый секретарь обкома КПРФ, экс-депутат областного Собрания Александр Рогов выступает на митинге. Фото из архива ПЛН

Вторая из возможных стратегий — формирование влиятельной партийной организации во главе с известными и состоятельными лидерами – эдакими местными грудиниными (напомню, Павел Грудинин – бизнесмен, директор крупного подмосковного совхоза, экс-кандидат от КПРФ на президентских выборах). Наличие в партийной организации таких персон позволяло бы укреплять ресурсную базу (в том числе финансовую), вкладываться в предвыборные кампании, показывать потенциал организации и получать высокие результаты на выборах, то есть реально бороться за власть. Как следствие, с коммунистами считались бы и договаривались, их действия работали бы на продвижение партии в целом и ее отдельных представителей, укрепление позиций и т.д. В некоторых регионах страны коммунисты весьма успешно использовали эту стратегию, побеждали на выборах губернаторов и глав региональных столиц, то есть сами становились властью. У нас же коммунисты, которые позиционируют себя «партией №2» и главной оппозицией региональному руководству, не выиграли за многие годы ни одних выборов глав в районах, созыв за созывом становится меньше фракция КПРФ в областном Собрании, в целом влияние партии падает.

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Происходит это во многом потому, что псковские коммунисты не имеют четкой стратегии и не пошли ни по одному из двух обозначенных путей. Они выбрали путь существования ради сохранения статус-кво, прежде всего ради нахождения в областном Собрании (причем, кресла в региональном парламенте КПРФ получает во многом не благодаря, а вопреки своим действиям — прежде всего за счет раскрученного партийного бренда). А других целей фактически и нет. Коммунисты не борются ни против власти (вариант стратегии №1) ни за власть (вариант №2). Просто существуют в инерционном режиме, временами демонстрируя возведенный чуть ли не до абсолюта конформизм и лояльность региональной власти (последний пример — отказ от участия в сентябрьских выборах в Гдове с невероятным для оппозиции объяснением: не участвуем, потому что «здесь должна быть кандидатура, которая устраивала бы исполнительную власть»).

Поскольку нет стратегии — нет и приоритетов. Коммунисты практически не занимаются укреплением ресурсной базы, без чего достижение целей, в том числе на выборах, просто невозможно.

Самые острые вопросы актуальной повестки проходят мимо них — при этом в обкоме постоянно педалируют темы, которые не волнуют большинство граждан (в качестве примера можно привести лишенные большого смысла выступления руководителей обкома в защиту мавзолея Владимира Ленина, готовность откликаться на любое предложение чиновников перенести памятник Ильичу с центральной площади Пскова, неоправданно преувеличенное внимание к памятным партийным датам и юбилеям писателей и т.д.). Как говорится, с упорством достойным лучшего применения коммунисты занимаются всей этой деятельностью, то ли умышленно, то ли нет, игнорируя реально беспокоящие людей темы актуальной повестки — такие как рост тарифов, проблемы ЖКХ и социально-экономического развития региона, а также многое другое. Но то ли не чувствуют, то ли не хотят – понимая, что высказанная публично жесткая позиция по реально болевым точкам может вызвать ответную реакцию властей. Не сомневаюсь, что здесь из лагеря левых донесется: мол, коммунисты же выступают, придерживаются оппозиционной риторики и, к примеру, традиционно голосуют в областном Собрании против проекта бюджета. Но зачем это бессмысленные действие? Политика — искусство возможного, а этот антибюджетный ритуал носит, скорее, символический характер. Поступать так, по моему мнению, просто глупо. Вы либо атакуйте и предлагайте свое, либо не совершайте бессмысленных действий (иначе - даете власти полное право отклонять любые ваши предложения и «хотелки» при обсуждении и поправок и принятии бюджета). А еще — выработайте стратегию, расставляйте приоритеты, работайте со всеми — начиная со своих сторонников и союзников из числа других партий и заканчивая властью. Да, оппозиционные партии ведут диалог с ней и о чем-то договариваются, но при этом ищут компромиссы и отстаивают собственные позиции. Договоренности должны быть взаимовыгодными — как это работает, мы можем наблюдать на примерах других оппозиционных партий, а что касается КПРФ в Псковской области, то ни о чем не договариваются, ничего не приобретают и демонстрируют свою беспомощность. Раз за разом КПРФ допускает ошибки на этапе подготовки к выборам, подставляется с липовыми дипломами (как это произошло с несостоявшимся кандидатом на пост губернатора Александром Баевым) и потом вынуждена действовать по указке региональных властей — это не диалог сильных и самостоятельных участников политического процесса, а совершенно иной формат взаимоотношений, при котором более слабой стороне только и остается надеяться на то, что не обидят, еще и помогут, например, с преодолением муниципального фильтра на губернаторских выборах, на что традиционно рассчитывают в обкоме. По мнению руководства областного отделения КПРФ, снижение позиций партии объясняется рядом причин, в том числе противодействием властей, изменениями в законодательстве, запретительными мерами, принятыми в период пандемии коронавируса, и другими. Свое мнение на этот счет накануне 7 ноября в эфире радио «ПЛН FM» высказал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

На снимке: первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко

Означает ли всё вышесказанное, что на КПРФ, как на «партии №2» и основной оппозиционной парламентской силе, в нашем регионе пора ставить крест? Разумеется, нет. КПРФ существует, занимает определенное место в политической нише и уже строит планы на 2026-й — год важнейших для коммунистов выборов депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Однако, какое будущее ждет одну из старейших российских партий и ее псковское отделение — печальное в виде сохранения тенденций последних лет или, напротив, светлое, как то рисуется самими зюгановцами в публичных выступлениях, во многом зависит от них самих. Прежде всего — от их готовности и способности меняться, четко выстраивать стратегию и правильно расставлять приоритеты, повышать эффективность своей работы, привлекать ресурсы, соответствовать актуальным вызовам. Шансы и возможности для этого есть — главное, суметь ими воспользоваться.

Александр Савенко