«Гонки по вертикали»: путь перемен и 100 самых влиятельных

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Как говаривал политконсультант эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, всякая перемена прокладывает путь другим переменам. И ведь как в воду глядел, умник — как тот Нострадамус, предугадал развитие событий в Пскове осенью 2026-го. Ранее запущенная губернатором Михаилом Ведерниковым череда изменений получила на минувшей неделе продолжение, последовали новые организационные и кадровые решения — всё в рамках выстраивания той самой вертикали власти. А действовали архитекторы этой перестройки как будто бы в соответствии с еще одним известным, аж с древних греков, принципом: секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на создании нового, а не на борьбе со старым. Сложно и непонятно излагаю? Ну давайте проще и с конкретными примерами.

Сегодня в программе «Гонки по вертикали».

Никто никуда не уходит. Как губернатор Михаил Ведерников оставил бывшего спикера Александра Котова при Законодательном Собрании, а наблюдателей - в размышлениях: что это - способ сделать эффективнее работу регионального парламента во главе с новым председателем Борисом Елкиным, дань уважения «патриарху» псковской политики, «система сдержек и противовесов» или что-то еще.

Ты просто космос, Стас! Региональному министру транспорта и дорожного хозяйства Станиславу Стармолотову наговорили комплиментов, дали аванс доверия и направили на новое направление — рулить Псковом, пока в статусе временно исполняющего полномочия главы. А впереди — выборы гордумы.

Псковские элиты на ветру перемен. Ждать ли рекордной ротации по итогам нового сезона проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области»? И как читатели ПЛН могут внести свой вклад в формирование свежей версии рейтинга?

Эти и другие темы обсудим в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

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На минувшей неделе в Пскове прошла первая сессия Законодательного Собрания Псковской области. В полном соответствии с нашими прогнозами, пост председателя получил Борис Елкин, впервые за кандидатуру на пост спикера депутаты проголосовали единогласно — такого прежде не бывало: всегда находились те, кто высказывались «против» либо просто воздерживались. А тут полное единодушие и взаимопонимание. Кстати, точно тот же формат был продемонстрирован и в ходе последовавшей за первой сессией встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителями фракций пяти партий, представленных в Законодательном Собрании. Высказывались здесь о первоочередных задачах (а на носу принятие бюджета) и об изменениях в Собрании — что показательно, заговорил о них глава региона. И он же озвучил мотивы введения нового института уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов и назначения на этот новый пост бывшего спикера регионального парламента Александра Котова.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Наверное, будут какие-то точечные решения в отношении аппарата Собрания. Но что важно здесь — Александр Алексеевич не бросает нас и никуда не уходит, самый опытный политик в регионе остается в строю. Александр Алексеевич, я тут посчитал — у нас на двоих восемьдесят лет занятия политикой (оба смеются).

После этого губернатор еще раз поблагодарил экс-спикера и напомнил, что он и район возглавлял, и в администрации области работал, и три созыва руководил парламентом — короче, опыт в обеих ветвях власти в вопросах конструктивного взаимодействия у Александра Алексеевича колоссальный. Теперь его авторитет и мудрые советы должны пригодиться Собранию, которое, напомню, рекордно обновилось — уровень ротации составил порядка 60 процентов. При всем при этом многим наблюдателям логика принятого решения так до конца и не понятна — некоторые вовсе видят тут противоречие с многочисленными заявлениями об эффективности новой модели и высоком уровне пришедших законодателей.

Не очень понятно, что требуется - еще больше построить депутатский корпус? Но так ведь народные избранники и так построены — причем, не только парламентское большинство — фракция «Единой России», но и системная оппозиция тоже принимает установленные правила игры.

И та же встреча с губернатором это в очередной раз это продемонстрировала. О чем говорить, если даже коммунисты теперь голосуют за, поддерживают, устами руководителя фракции КПРФ Дмитрия Михайлова благодарят, и уж точно проблем власти не создают.

Дмитрий Михайлов, секретарь Псковского обкома КПРФ: Михаил Юрьевич, благодарю вас, конечно, за открытую совместную работу. Мы это ценим. И в дальнейшем, уверен, всё у нас будет благополучно.

Впрочем, с окончательными ответами на вопросы о том, что значит новая конфигурация — это действительно такая донастройка властного механизма, скорее церемониальное назначение или даже «система сдержек и противовесов» в действии — пока повременим. Посмотрим, как это всё будет выглядеть на практике — тогда, наверное, и станет понятно, кто там на что уполномочен на самом деле и как выстраивается взаимодействие в Собрании и вокруг него. Будем за этим внимательно следить — и конечно же, продолжим наблюдение за происходящим в муниципальной власти. А там — тоже эффект домино: на смену выбывшим начальникам приходят новые: Остров, Палкино и самое интересное - Псков. Сменщиком Бориса Елкина на посту главы города пока в статусе временно исполняющего полномочия стал теперь уже экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

Едва он получил назначение тут же со всех сторон прозвучали комплименты — начиная от губернатора, который отметил опыт управленца, умение решать масштабные задачи и увеличение объема дорожного фонда, и заканчивая городскими депутатами, которые даже не под камеру или диктофон, а даже просто в разговорах спешат высказать поддержку новому управленцу и перечислить его многочисленные достоинства.

- Ты просто космос, Стас! (из песни группы «Ленинград»)

Впрочем, всё это объяснимо: мало того, что действительно крепкий управленец, так ведь еще и выборы-2027 не за горами, депутатам надо переизбираться. И как я уже написал по горячим следам в статье «Все дороги ведут в Псков», заниматься формированием и подготовкой команды кандидатов от «Единой России» к этой избирательной кампании предстоит временно исполняющему полномочия главы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства становится кузницей кадров для органов МСУ Пскова: напомню, что несколько лет назад из тогда еще комитета по транспорту и дорожному хозяйству в администрацию города пришел Борис Елкин. В дальнейшем он сменил на посту сити-менеджера Александра Братчикова, и это привело к обновлению едва ли не всей команды городских управленцев и перестройке работы органов МСУ. Можно предположить, что в этот раз с учетом принадлежности Станислава Стармолотова к той же губернаторской команде подобных перемен не произойдет, наверняка здесь будет больше преемственности.

К слову, на первом же совещании с заместителями градоначальник заявил, что не планирует кадровых перестановок в руководящем составе. Что касается актуальных задач — то цитирую: «Мы будем усиленно работать в том же направлении, что и раньше, не сбавляя темпов». Ну а самому назначенцу, который пока многим