Врип главы Пскова завел страницы в соцсетях и обратился к горожанам

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов завел страницы в социальных сетях МАХ и «ВКонтакте», где планирует рассказывать о работе городской администрации, текущих проектах и планах развития города.

«Здравствуйте, уважаемые псковичи! Рад приветствовать вас на своей странице! Здесь я буду открыто показывать работу градоначальника, делиться новостями, рассказывать о текущих работах, сроках и результатах, а также о планах развития города», — написал Станислав Стармолотов.

Он отметил, что сейчас проводит встречи с депутатами, подразделениями администрации, коллегами и партнерами. Среди приоритетных направлений работы он назвал экономику, туризм, культуру, образование, дорожное и городское хозяйство.

«Для коренного псковича нет большей чести, чем работать на благо родного города. И я отдаю себе полный отчёт в том, какой серьёзной ответственности это требует перед нашими жителями», — подчеркнул врио главы города.

По словам врио, особое внимание планируется уделять сохранению исторического и культурного наследия Пскова, поддержке народных промыслов, развитию музейно-выставочной деятельности и сохранению православных святынь.

«Для меня важно не просто знать статистику, а видеть реальную картину и понимать, что волнует людей. Буду рад любой обратной связи и вашим комментариям — они помогают точнее видеть приоритеты и понимать, на какие вопросы стоит обратить внимание в первую очередь», — добавил он.

Напомним, Станислав Стармолотов заступил на пост временно исполняющего полномочия главы города Пскова 30 сентября.

Экс-глава города Борис Елкин, занимавший пост главы города с 3 ноября 2022 года, был избран спикером Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Елкин на прошедших 18-20 сентября выборах в Законодательное Собрание Псковской области входил в первую пятёрку партийного списка «Единой России». Кроме него в списке были губернатор Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова.