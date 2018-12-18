«Псковпассажиравтотранс» на грани краха

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» 24 декабря. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - ситуация в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Самый многочисленный и, пожалуй, самый искренний за последнее время митинг прошел в центре Пскова в минувшую субботу. Треть коллектива самого крупного в области автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс» совместно с профсоюзами вышли на публичную акцию в защиту своей компании. Если коротко напомнить проблемы на предприятии, то это полумиллиардные долги, необходимость срочно менять подвижной состав - старые автобусы пачками выходят из строя, утрата части самых прибыльных маршрутов в Пскове, их фактическая передача иногородним частникам, противостояние директора коллективу предприятия, его желание разобщить работников и постоянные задержки по зарплате. В совокупности все эти проблемы создают угрозу банкротства, и в обществе все громче звучит вопрос - а не преднамеренное ли оно, тем более что директор Николай Киянец за три месяца пребывания на посту впервые встретился с частью коллектива несколько дней назад.
К слову, четких пояснений фактически ни по одному вопросу люди, доведенные до отчаяния, озлобленные, по существу брошенные с их проблемами, так и не получили. Работники госпредприятия открыто рассказывают директору, как хозяйничают водители московской компании «Стартранс», получившей в обслуживание два самых прибыльных маршрута города - №22 и №30: обращение к водителям и кондукторам с их стороны «как к быдлу», «общение» со слов работников, доходит до того, что мужчины хватаются за монтировки.
Стоит отметить, что «Псковпассажиравтотранс» - это чуть ли не единственное предприятие, которое пережило так называемые «лихие 90-е», времена развала, рейдерства, принудительного акционирования, стараниями руководства и коллектива госпредприятие было сохранено и до сего момента занималось исправно школьными и общественными транспортными перевозками по области, неся полную социальную нагрузку и естественно требуя субсидирования из регионального бюджета, с чем в последние годы были очень большие проблемы. Власти заявляли предприятию о необходимости больше зарабатывать самим, подняли тариф на проезд. Директор Николай Киянец отдал два маршрута сторонним перевозчикам. Работники спросили у него: а возвращаются ли деньги в кассу предприятия. Мы попытались услышать ответ на этот вопрос, но услышали скорее оправдание «Стартранса».
На минувшей неделе в более спокойной обстановке Николай Киянец представил губернатору Михаилу Ведерникову концепцию оздоровления автотранспортного предприятия. Она, как сообщает пресс-служба областной администрации, включает меры, направленные на повышение доходной части и сокращение расходов компании. Одним из предложений также является создание трехуровневой системы управления пассажирскими перевозками. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области будет определять стратегию транспортного обслуживания, государственное предприятие - осуществлять техническую организацию транспортной политики и контроль за ее исполнением. Третье звено - перевозчики, непосредственно предоставляющие услуги населению. Такая система реализована уже в нескольких регионах и зарекомендовала себя как эффективная, отметил Николай Киянец. Понятно, что никакой конкретики о программе не прозвучало. В связи с этим у общественности остается вопрос, сохранится «Псковпассажиравтотранс» как госпредприятие или нет? На него ответил глава комитета о транспорту области Игорь Сильченков.
Отметим, на встрече с главой региона Николай Киянец подчеркнул, как сообщает пресс-служба исполнительной власти области, что руководство предприятия находится в тесном взаимодействии с трудовым коллективом и профсоюзами, чтобы своевременно информировать о текущей ситуации, принимаемых решениях и минимизировать негативные последствия некоторых решений на сотрудников. Субботний митинг проходил как раз под эгидой профсоюзов. Их лидер Ульяна Михайлова отмечает небывалую консолидацию коллектива и желание отстаивать свою правоту.
Как она видит положение дел внутри «Псковспассажиравтотранса» на фоне заявлений его руководителя «о тесном взаимодействии», и какие дальнейшие действия будут предприняты в плане открытых законных акций? Ведь часть коллектива требует объявить забастовку - дескать, властям наши митинги что слону дробина. А вот если организовать транспортный коллапс - вот это уже иная форма протеста. Комментарий Ульяны Михайловой.
Похоже, не интересна судьба происходящего и депутатам областного Собрания, как представителям жителей региона в парламенте. Бороться или хотя бы ставить вопросы об опасном положении дел пытаются только 2 парламентария - Ульяна Михайлова и Лев Шлосберг из 44 депутатов корпуса. К слову, молчат и городские власти. Видимо, снег выпал, Ганза скоро - не до мелочей. Собственно, и лидер псковского «Яблока», в целом радеющий за любые публичные действия в поддержку предприятия, сомневается, что в рамках российского законодательства удастся организовать забастовку без последствий для коллектива. Впрочем, работники уже слышали в свой адрес угрозы в связи с участием в митинге. Кроме того, Шлосберг усматривает в менеджменте госпредприятия признаки противозаконных деяний.
В рамках своих полномочий контролирует ситуацию на госпредприятии инспекция труда Псковской области. Благодаря их предписаниям региональная администрация находила и находит средства хотя бы на заработную плату сотрудникам. Положение дел с соблюдением трудового законодательства на сегодняшний день нашей программе прокомментировал руководитель Геннадий Иойлев. Звучит следующим образом: проверки ведем постоянно, выявляем нарушения, выдаем предписания, а потом опять по тому же кругу. Региональное управление федеральной антимонопольной службы также проводит со своей стороны все необходимые мероприятия как в головном предприятии, то есть в Пскове, так и в районах, где антимонопольщикам не совсем понятна ситуация со школьными перевозками. «Вопросов к руководству Псковпассажиравтотранса у нас очень много», - комментирует руководитель УФАС Ольга Милонаец.
«Первые звоночки» нехороших перемен в транспортных перевозках по городу почувствовали прежде всего пассажиры. Общественник Елена Демченкова рассказала нашей программе о тех неудобствах в перемещениях по городу, которые начались для нее с недавних пор.
Похоже, о людях как раз в данный момент мало кто думает: ни о без малого 2 тысячах работников «Псковпассажиравтотранса», которые рискуют оказаться на улице, если действительно случится банкротство, ни о школьных перевозках, ни о дачниках, ни о жителях отдаленных деревень и поселков, маршруты в которые априори нерентабельны. Есть задача оптимизировать, отрегулировать, реорганизовать. Как правило, в нашей стране за этими красивыми словами скрывается одно: угробить. На сессии областного Собрания депутатов 25 декабря парламентарии намерены принять норму, согласно которой за формирование маршрутов будут отвечать муниципалитеты. И главы районов, как сообщается, это поддерживают. Но если какие-либо маршруты останутся в дальнейшем без перевозчика, то именно главы тоже будут за это отвечать. Очевидно, как и за все остальное: нет денег на дороги в районном бюджете - нет и дорог. И так далее.