Общество

«Псковпассажиравтотранс» на грани краха

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» 24 декабря. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - ситуация в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Самый многочисленный и, пожалуй, самый искренний за последнее время митинг прошел в центре Пскова в минувшую субботу. Треть коллектива самого крупного в области автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс» совместно с профсоюзами вышли на публичную акцию в защиту своей компании. Если коротко напомнить проблемы на предприятии, то это полумиллиардные долги, необходимость срочно менять подвижной состав - старые автобусы пачками выходят из строя, утрата части самых прибыльных маршрутов в Пскове, их фактическая передача иногородним частникам, противостояние директора коллективу предприятия, его желание разобщить работников и постоянные задержки по зарплате. В совокупности все эти проблемы создают угрозу банкротства, и в обществе все громче звучит вопрос - а не преднамеренное ли оно, тем более что директор Николай Киянец за три месяца пребывания на посту впервые встретился с частью коллектива несколько дней назад.

К слову, четких пояснений фактически ни по одному вопросу люди, доведенные до отчаяния, озлобленные, по существу брошенные с их проблемами, так и не получили. Работники госпредприятия открыто рассказывают директору, как хозяйничают водители московской компании «Стартранс», получившей в обслуживание два самых прибыльных маршрута города - №22 и №30: обращение к водителям и кондукторам с их стороны «как к быдлу», «общение» со слов работников, доходит до того, что мужчины хватаются за монтировки.

Стоит отметить, что «Псковпассажиравтотранс» - это чуть ли не единственное предприятие, которое пережило так называемые «лихие 90-е», времена развала, рейдерства, принудительного акционирования, стараниями руководства и коллектива госпредприятие было сохранено и до сего момента занималось исправно школьными и общественными транспортными перевозками по области, неся полную социальную нагрузку и естественно требуя субсидирования из регионального бюджета, с чем в последние годы были очень большие проблемы. Власти заявляли предприятию о необходимости больше зарабатывать самим, подняли тариф на проезд. Директор Николай Киянец отдал два маршрута сторонним перевозчикам. Работники спросили у него: а возвращаются ли деньги в кассу предприятия. Мы попытались услышать ответ на этот вопрос, но услышали скорее оправдание «Стартранса».

«Есть условия контракта. "Стартранс" у нас появился с сентября, они сделали предложение по поводу работ, мы его оценили экономически и сказали: "да, мы готовы вас принять". 38% мы получаем выручкой и 60 - за счет проездных билетов. То есть мы с этих двух маршрутов только 38% собираем выручкой. и она уходит на оплату лизинга, платежей. 70% пассажиров, которых они перевозят, они перевозят по нашим проездным».

На минувшей неделе в более спокойной обстановке Николай Киянец представил губернатору Михаилу Ведерникову концепцию оздоровления автотранспортного предприятия. Она, как сообщает пресс-служба областной администрации, включает меры, направленные на повышение доходной части и сокращение расходов компании. Одним из предложений также является создание трехуровневой системы управления пассажирскими перевозками. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области будет определять стратегию транспортного обслуживания, государственное предприятие - осуществлять техническую организацию транспортной политики и контроль за ее исполнением. Третье звено - перевозчики, непосредственно предоставляющие услуги населению. Такая система реализована уже в нескольких регионах и зарекомендовала себя как эффективная, отметил Николай Киянец. Понятно, что никакой конкретики о программе не прозвучало. В связи с этим у общественности остается вопрос, сохранится «Псковпассажиравтотранс» как госпредприятие или нет? На него ответил глава комитета о транспорту области Игорь Сильченков.

«Вопрос заключается в концепции развития транспортных перевозок, а не конкретно в сохранении предприятия. Естественно, администрация Псковской области заинтересована в сохранении автотранспортного предприятия, и в концепции есть такое понятие "якорный перевозчик". По крайней мере, мы определяем четкие и прозрачные правила игры, в которой могут участвовать как государственные предприятия, так и перевозчики других форм собственности. Концепция учитывает как развитие госпредприятия, так и выстраивание структуры, цепочки того, чтобы жители области получали качественную транспортную услугу, доступность, качество перевозки и выполнение расписания. Положение на автотранспортном предприятии находится на личном контроле губернатора, и мы заинтересованы в том, чтоб зарплата была выплачена и предприятие выкарабкалось из той ямы, в которой сейчас находится».

Отметим, на встрече с главой региона Николай Киянец подчеркнул, как сообщает пресс-служба исполнительной власти области, что руководство предприятия находится в тесном взаимодействии с трудовым коллективом и профсоюзами, чтобы своевременно информировать о текущей ситуации, принимаемых решениях и минимизировать негативные последствия некоторых решений на сотрудников. Субботний митинг проходил как раз под эгидой профсоюзов. Их лидер Ульяна Михайлова отмечает небывалую консолидацию коллектива и желание отстаивать свою правоту.

Как она видит положение дел внутри «Псковспассажиравтотранса» на фоне заявлений его руководителя «о тесном взаимодействии», и какие дальнейшие действия будут предприняты в плане открытых законных акций? Ведь часть коллектива требует объявить забастовку - дескать, властям наши митинги что слону дробина. А вот если организовать транспортный коллапс - вот это уже иная форма протеста. Комментарий Ульяны Михайловой.

«К сожалению, пока необходимо отметить, что каких-либо действий, которые были бы направлены со стороны региональных властей на сохранение хозяйствующего субъекта, не совершается. У нас есть совершенно разное понимание - у губернатора Псковской области, у работников предприятия в лице их профсоюзной организации и у работодателя - как надо действовать относительно материально-технической базы, финансового состояния, относительно рабочих мест и подходов к профсоюзной организации. Сегодня мы находимся в стадии разборок по первичной профсоюзной организации. Работодатель активно уничтожает ее на данном предприятии, потому что понимает, что это единственная сила, которая может препятствовать планам уменьшить соцпакет работника, уменьшить зарплату, провести оптимизацию маршрутов и деятельности, которая, в нашем понимании, уже не представляет собой целесообразный пакет, а представляет подход и формирование фактически рабской группы граждан, которые будут молча наблюдать за происходящими событиями. Учитывая, что в феврале планируется общее собрание трудового коллектива, вопрос о забастовке может быть поставлен только в рамках этого заседания. Но в силу закона будет ли актуально проводить забастовку в феврале, не знаю. Мы сегодня пробовали рассуждать из серии "а что выгоднее работодателю - чтобы была забастовка, и работники не вышли бы на маршруты, и тогда они имели бы объективную необходимость привлечь частных перевозчиков и тем самым занять пространство, которое не будут занимать работники «Псковпассажиравтотранса», либо сегодня имеет смысл осуществлять взаимодействие с авторитетными людьми на уровне Российской Федерации, направлять обращения, подписи в адрес президента России"».

Похоже, не интересна судьба происходящего и депутатам областного Собрания, как представителям жителей региона в парламенте. Бороться или хотя бы ставить вопросы об опасном положении дел пытаются только 2 парламентария - Ульяна Михайлова и Лев Шлосберг из 44 депутатов корпуса. К слову, молчат и городские власти. Видимо, снег выпал, Ганза скоро - не до мелочей. Собственно, и лидер псковского «Яблока», в целом радеющий за любые публичные действия в поддержку предприятия, сомневается, что в рамках российского законодательства удастся организовать забастовку без последствий для коллектива. Впрочем, работники уже слышали в свой адрес угрозы в связи с участием в митинге. Кроме того, Шлосберг усматривает в менеджменте госпредприятия признаки противозаконных деяний.

«Действия, на мой взгляд, исключительно в коммерческих интересах, в том числе, возможно, собственных интересах. Даже не могу назвать это реформой, потому что реформа должна приводить к улучшению положения дел, а это некая процедура, которая приведет к разрушению "Псковпассажиравтотранса". Инициаторы этой реформы действуют, исходя из интересов будущих игроков рынка перевозок на территории Псковской области, и, скорее всего, они сами являются его будущими игроками. То есть они расчищают площадку для себя. Ситуация во многом является еще и очень драматично с человеческой точки зрения, потому что, во-первых, это предприятие было одним из самых успешных и пережило кризисные в социально-экономическом отношении 90-е годы. С этим предприятием связана судьба десятков тысяч людей. Единомоментное увольнение полутора тысяч человек нанесет колоссальный удар по рынку труда Псковской области. Уверен, что никакими административными усилиями трудоустройство людей не будет достигнут, а будет сказано, что есть вакансии на рынке труда, и люди могут переквалифицироваться. Очень высоко оцениваю состоявшийся в субботу митинг в Пскове, поскольку на него пришли люди, которые не испугались. Очень показательно, что администрация предприятия не официально, но очень конкретно обещала всем участникам митинга увольнение».

В рамках своих полномочий контролирует ситуацию на госпредприятии инспекция труда Псковской области. Благодаря их предписаниям региональная администрация находила и находит средства хотя бы на заработную плату сотрудникам. Положение дел с соблюдением трудового законодательства на сегодняшний день нашей программе прокомментировал руководитель Геннадий Иойлев. Звучит следующим образом: проверки ведем постоянно, выявляем нарушения, выдаем предписания, а потом опять по тому же кругу. Региональное управление федеральной антимонопольной службы также проводит со своей стороны все необходимые мероприятия как в головном предприятии, то есть в Пскове, так и в районах, где антимонопольщикам не совсем понятна ситуация со школьными перевозками. «Вопросов к руководству Псковпассажиравтотранса у нас очень много», - комментирует руководитель УФАС Ольга Милонаец.

«У нас несколько обращений на действия "Псковпассажиравтотранса", причем, в различных сферах деятельности. У нас есть материал прокуратуры, есть жалобы сотрудников предприятия. Есть жалобы от простых людей на какие-то непонятные маршруты и несоответствие транспорта требованиям. И профсоюз к нам обратился. То есть вопросов очень много. Мы начали проверку, уже есть документы по поводу того, что эти маршруты переданы. Причем, не просто переданы, а, я бы даже сказала, проданы. То есть государственное предприятие почувствовало, что может перепродавать маршруты, которые область передало им без конкурентных процедур. И тут мы видим две проблемы. Первая - как "Псковпасажиравтотранс" получил эти маршруты - насколько законно или незаконно. Как они субсидировались, если субсидировались. Второй момент - если уж госпредприятие эти маршруты получило, то почему оно сейчас эти маршруты перепродает. Что это за бизнес такой? Причем, даже в ответе на наши запросы оно сообщает, что это даже выгодно — перепродавать маршруты. То есть сначала мы у области эти маршруты взяли, а теперь, перепродав, получается, предприятие еще на этом и заработало. По крайней мере, у нас есть такая информация от "Псковпассажиравтотранса"».

«Первые звоночки» нехороших перемен в транспортных перевозках по городу почувствовали прежде всего пассажиры. Общественник Елена Демченкова рассказала нашей программе о тех неудобствах в перемещениях по городу, которые начались для нее с недавних пор.

«В моем районе вместо нормальных больших автобусов, в которых можно было спокойно ездить с детьми, колясками, по маршруту №22 и 30 курсируют маленькие автобусы, в которые не то что с детьми и колясками не войти - я в них даже одна не могу ехать. Уже несколько раз такое было. Сейчас зима, и других вариантов бывает, что и нет. Считаю, что пассажирские перевозки должны быть государственными просто потому, что на большинстве маршрутов они нерентабельны. Надо же думать не только о прибыли, но и о людях, для которых это все и делается, в первую очередь».

Похоже, о людях как раз в данный момент мало кто думает: ни о без малого 2 тысячах работников «Псковпассажиравтотранса», которые рискуют оказаться на улице, если действительно случится банкротство, ни о школьных перевозках, ни о дачниках, ни о жителях отдаленных деревень и поселков, маршруты в которые априори нерентабельны. Есть задача оптимизировать, отрегулировать, реорганизовать. Как правило, в нашей стране за этими красивыми словами скрывается одно: угробить. На сессии областного Собрания депутатов 25 декабря парламентарии намерены принять норму, согласно которой за формирование маршрутов будут отвечать муниципалитеты. И главы районов, как сообщается, это поддерживают. Но если какие-либо маршруты останутся в дальнейшем без перевозчика, то именно главы тоже будут за это отвечать. Очевидно, как и за все остальное: нет денег на дороги в районном бюджете - нет и дорог. И так далее.