Общество

Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино»

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко положительно оценил появление «Псковского завода "Титан - Полимер"» в ОЭЗ «Моглино». Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

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«Наверное, пока моя оценка будет очень поверхностной, но появление в "Моглино" такого игрока, как "Титан - Полимер" - это положительный эффект, с точки зрения инвестиций и развития территории. Второй положительный момент - общественный интерес к этому предприятию, мы будем стремиться добиться публичности, максимальной открытости в отношении деятельности "Титан - Полимера". И в случае чего инвестору нужно быть готовым разделить с регионом риски»,- подчеркнул гость студии.