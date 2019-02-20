Экономика

Игорь Девятко и Андрей Михеев рассказали о целях и итогах Российского инвестиционного форума в Сочи

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев сообщили о целях и итогах Российского инвестиционного форума в Сочи. Информацией о форуме они поделились в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев «Во-первых, постоянные участники Российского инвестиционного форума в Сочи - правительство Российской Федерации. То есть мы из первых уст можем получить новую информацию о социально-экономическом развитии страны и «сверить часы». Можем узнать о том, как обстоят дела с национальными проектами, которые определят направление мероприятий региона, - отметил Андрей Михеев. - Во-вторых, этот форум - наша возможность пообщаться с коллегами с других областей, договориться о сотрудничестве с различными организациями, компаниями. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил там ряд соглашений, которые теперь будут реализовываться исполнительной властью».

В 2019 году Российский инвестиционный форум состоялся в Сочи с 14 по 15 февраля.

«Всего на форуме было заключено соглашений на сумму около 800 миллиардов рублей, - добавил Игорь Девятко. - Агентство регионального развития Псковской области тоже провело рад встреч, с иностранными инвесторами, с Франко-российской, с Российско-германской и Бельгийско-люксембургской Торговыми палатами. Мы обговариваем перспективу их визита в Псковскую область, по вопросам кооперации с местными производителями, на планы которых мы будем опираться. Были проведены переговоры различными институтами развития и везде получены договоренности о конкретных шагах и визитах, о предложениях и о реализации… «ВТБ» и «Газпромбанк» говорят, что деньги есть, давайте сотрудничать».