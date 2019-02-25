Антон Минаков: Это худшая весна за последние 10 лет

На 29-й сессии Псковского областного Собрания лидер фракции ЛДПР Антон Минаков выступил с оценкой ситуации с дорогами, грязью и снегом в городе.
Также Антон Минаков высказался по поводу эфира на радио «Эхе Москвы в Пскове», в котором принял участие глава города Пскова Иван Цецерский.
Депутат сообщил, что после прослушивания интервью у него осталось больше вопросов, чем ответов. Ему непонятно, почему глава города не бил тревогу, если ситуация с уборкой и дорогами такая тяжелая, почему он не обратился в партию или областное Собрание депутатов.
Также Антон Минаков заявил, что, если зайти в социальные сети главы города, то там все очень красиво - поздравления и цветы, соответственно со своими представительскими функциями глава города справляется отлично, но что по поводу остальных обязанностей?
В заключение депутат поблагодарил администрацию области и прокуратуру за то, что взяли на контроль ситуацию с уборкой и дорогами.