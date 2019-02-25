Общество

Антон Минаков: Это худшая весна за последние 10 лет

На 29-й сессии Псковского областного Собрания лидер фракции ЛДПР Антон Минаков выступил с оценкой ситуации с дорогами, грязью и снегом в городе.

«Ко мне на выходных собирались приехать родственники, но я попросил их не приезжать, потому что мне стыдно. Стыдно показывать такой город», - заявил депутат в своем выступлении.

Также Антон Минаков высказался по поводу эфира на радио «Эхе Москвы в Пскове», в котором принял участие глава города Пскова Иван Цецерский.



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Депутат сообщил, что после прослушивания интервью у него осталось больше вопросов, чем ответов. Ему непонятно, почему глава города не бил тревогу, если ситуация с уборкой и дорогами такая тяжелая, почему он не обратился в партию или областное Собрание депутатов.

Также Антон Минаков заявил, что, если зайти в социальные сети главы города, то там все очень красиво - поздравления и цветы, соответственно со своими представительскими функциями глава города справляется отлично, но что по поводу остальных обязанностей?

В заключение депутат поблагодарил администрацию области и прокуратуру за то, что взяли на контроль ситуацию с уборкой и дорогами.