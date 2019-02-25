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Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 27 февраля. Гость студии - глава города Пскова Иван Цецерский. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудил с ним самые актуальные темы региональной и муниципальной повестки дня, в первую очередь, состояние городского хозяйства, подготовку к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в конце июня. Также Иван Цецерский рассказал, чем сегодня живет Псковская городская Дума.

Максим Костиков: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио программа «Собственной персоной». Мня зовут Максим Костиков, а в гостях у нас сегодня собственной персоной Иван Цецерский, глава города Пскова. Добрый день, Иван Николаевич.

Иван Цецерский: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Максим Костиков: Сегодня мы будем говорить на самые актуальные темы региональной и муниципальной повестки дня. В первую очередь, о состоянии городского хозяйства, подготовке к Ганзе и о том, как строятся отношения между Псковской городской Думой и руководством нашего города, и о том, какие проблемы стоят перед нашим городом. Иван Николаевич, давайте начнем с самой острой темы — с того, о чем сегодня говорят на автобусных остановках и о чем пишут в соцсетях. Я имею ввиду состояние дорог после зимы, которая еще не закончилась, а жители города уже ощущают, что дороги, выражаясь словами губернатора, - как после войны. В минувшую пятницу состоялось совещание под руководством главы региона Михаила Ведерникова, где он высказал ряд критических замечаний в адрес руководства областного центра по поводу того, как осуществляется контроль за состоянием дорожной сети. Как вы это прокомментируете, что в реальности делается и почему у нас такая ситуация?

Иван Цецерский: Честно сказать, о теме совещания, которое накануне Дня защитника Отечества провел губернатор, я не знал. Меня просто пригласили на встречу и не дали понимания ни по теме, ни по поводу того, что надо подготовиться. Поэтому документов я с собой никаких не брал кроме тех, которые беру обычно на личную встречу с губернатором. Тем не менее, ситуация мне была известна. 12 февраля гордума заслушивала начальника УГХ Николая Баринова (и лично глава администрации Александр Николаевич Братчиков тоже высказывался), подрядчиков, которые убирают город по контрактам. И все высказывали свою точку зрения. В нашей модели управления города Пскова есть четкое разграничение полномочий и степени ответственности: за что отвечает глава города, а за что глава администрации. Поэтому удивительно, что, когда это совещание прошло, во всех публикациях, я уж извиняюсь, стрелы негатива были в адрес главы города индивидуально. Даже ни словом, ни духом в адрес администрации не было сказано. Понятно - ангажированность, я к ней привык, это не ново. Но жаль, что происходит так - то ли советовать губернатору уже некому, то ли профессиональных советчиков в его окружении нет. Тем не менее, проблема со снегом действительно актуальна. Подобную проблему я переживал в ноябре 2012 года, когда Псков накрыло таким количеством снега, что возник самый настоящий транспортный коллапс.

Максим Костиков: Мы помним эту историю.

Иван Цецерский: Не хочу сравнивать, просто один из моментов. Когда губернатор (на тот момент Андрей Турчак) в 10 утра набирает меня по телефону, и фраза с его стороны была такая: «Иван Николаевич, чем помочь?». Мой ответ был: «Андрей Анатольевич, дайте хотя бы 10 - 12 машин для расчистки улиц». Вот был подход в начале зимы! Справедливости ради, сейчас тоже есть, за что критиковать городскую систему власти Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Безусловно, мы тоже критиковали УГХ и подрядчиков за некачественную уборку города, но мне кажется, во всем должна быть не огульность, а взвешенный анализ причин. Когда мы причины не анализируем, а действуем по принципу «ату их!», «бей, пока не покраснеют или колоти, пока не позеленеют», ну что сделать? Тем не менее, выводы будут мною сделаны. Но нужно и администрации области тоже понимать свою ответственность. Когда областным законом об административных правонарушениях они четко установили, что полномочия по наложению штрафов - прерогатива местной администрации, и что контроль за деятельностью местной администрации осуществляет администрация Псковской области, а не глава Пскова, в этом плане они четко сделали реверанс в сторону ответственности со стороны областного уровня власти. И полномочия составлять протоколы не были отнесены ни к главе города, ни к его заместителям.

Максим Костиков: То есть эти функции относятся к областному уровню.

Иван Цецерский: Совершенно верно. Мы анализируем эту ситуацию более глобально и готовимся к кардинальным действиям в адрес губернатора. Но в данном случае, когда мной в декабре у администрации Пскова была запрошена информация, чтобы получить понимание, какое число протоколов было выписано в 2018 году и сколько наложено штрафов, оказалось, что выписано всего лишь 15 протоколов по благоустройству города за 2018 год и в бюджет города поступило штрафов на чуть больше 10 тыс рублей! Это не то что смешно — это ни в какие ворота не лезет! На основании межбюджетных отношений городу была предусмотрена целевая субвенция на эти цели. Отмечалось, что эта субвенция предусмотрена в объеме около 300 тыс рублей (может, миллионов?). В случае, если показатели, которые устанавливает эта субвенция, будут выполняться, то деньги поступят в бюджет в полном объеме. Так вот деньги от этой субвенции перечислены в объеме всего 20%. То есть на 80% данная субвенция администрацией Псковской области была не выплачена, и никому не интересно, почему. Хоть это и не полномочия городской Думы, но полномочия по порядку в городе для нас важны, и контрольные полномочия, которые сегодня осуществляют депутаты и я как глава города, очень серьезны. Мы в ежедневном режиме делаем мониторинг уборки города, но когда получаешь письмо от администрации.... Хочу зачитать, чтоб не быть голословным. «Согласно контракта, до 1 марта вывоз снега не предусмотрен». Вот если до 1 марта вывоз снега не предусмотрен, и это отвечает администрация города, мы чего хотим — чтобы снег вывозился? Не надо строить иллюзий — он вывозиться не будет.

Максим Костиков: Иван Николаевич, правильно я понимаю, что деньги, заложенные в бюджете города на вывоз снега, уже закончились, дополнительно никаких лимитов в связи с анормальным объемом снега никто не выделял, и какие-то действия в плане вывоза снега в последнее время проводились за счет других статей, в том числе за счет ремонта дорог?

Иван Цецерский: Глава администрации Пскова, как и предыдущий глава администрации, по сути участвует в системе совещаний с администрацией области ежедневно. Мало того, если с Игорем Калашниковым отношения были более прозрачные и конструктивные, и мы находились в ежедневном режиме взаимодействия по решению городских проблем, то сейчас немного сложнее. Потому что в данном случае поручения губернатор дает главе администрации напрямую, напрямую спрашивает с него и за исполнение, но на публичном совещании в пятницу все претензии были адресованы исключительно мне. Я не снимаю с себя ответственность за контроль. Но мы его осуществляем! Если не хватает денег у администрации города (глава администрации мне докладывал, что он запросил у губернатора положенные средства), то возникает вопрос, почему он был не обеспечен областным финансированием в части вывоза снега. Конечно, прогнозировать зиму не может ни одна администрация, тем более когда прошлая зима была дождливая, и снега почти не было. На «ха-ха» заложили какие-то средства - вдруг проскочит зима неснежная. Но когда в этом году снег шел декабрь, январь и по сути февраль, безусловно, нужно было принимать кардинальные меры по увеличению финансирования на уборку и вывоз снега. В адрес главы города и гордумы такой проблемы обозначено не было. Но на сессии, когда мы подняли этот вопрос, было обозначено, что денег не хватает, и у нас было недопонимание, почему администрация города не истребовала средства у вышестоящего бюджета. Ну да и бог с ним. Надо просто делать выводы из сложившейся ситуации.

Безусловно, мы должна быть схема уборки города и должен быть обеспечен контроль за работой подрядчика. Но когда заслушиваешь начальника УГХ, и он отвечает, что работа подрядчика его устраивают, конечно же, возникают вопросы. Следом глава администрации города отвечает: а меня уборка города не устраивает. Жаль, что у двух ответственных руководителей исполнительной власти есть диссонанс в оценке.

С 15 января в структуре администрации Пскова начало работу Контрольное управление, но у многих складывается впечатление, что до 15 января никакого контроля не было. Нет, неправда. До этого момента контрольные функции выполняли некоторые управления администрации города. А после 15 января они сосредоточены в одном управлении. Раньше в УГХ и подписывались контракты за выполненные работы подрядчиками, и контролировалось их исполнение, а сегодня контрольные функции возложены на отдельное управление. Двойственная система контроля правильная.

Максим Костиков: Давайте на этом моменте более подробно остановимся. Ясно, что ни чиновники, ни депутаты гордумы сами снег не убирают, а убирают подрядчики. Давайте объясним радиослушателям, как происходит этот механизм — почему именно эти организации убирают и ремонтируют дороги, каковы критерии оценок их деятельности, какие нормативы существуют. Кто их проверяет и как? Может, людям, работающим в муниципальном хозяйстве, это хорошо известно, а обывателям эти нюансы не ясны, и все камни летят в представителей городской власти. Существует ли инструментарий у администрации, депутатов гордумы и у вас как главы города, чтобы реально контролировать исполнение контрактов, наказывать, чего-то лишать? 600 тысяч — минимальный штраф, я тут прочитал.

Иван Цецерский: У нас в Пскове убирают две организации. Одна убирает центр и Завеличье, это фирма «Эгле», и вторая - «СитиИнвестГруп» - убирает Запсковье. Самое интересное — что Завеличье и Центр уже 6 лет убирает одна и та же компания. Она своя, псковская. Это была моя личная инициатива перед губернатором Турчаком — чтобы все подрядчики были местные, чтобы никаких засланных казачков не появилось, и максимально можно было с них спросить. Подрядчики ведь выполняют свою роль, как им позволяет заказчик. Заказчиком является УГХ. Принимает работы УГХ! И если УГХ принимает работы и обозначает, что они устраивают их полностью, значит здесь должна играть роль контроля, и эту роль депутаты гордумы и глава города выполнили. Мы признали работу УГХ в части контроля за работой подрядчика неудовлетворительной и поставили задачу оценить технические условия уже новых контрактов, которые будут заключаться на 2020 - 2022 годы, чтобы четко понять, какая схема уборки будет выполняться подрядчиком, какие противогололедные смеси будут применяться. Но есть еще одна проблема — это объем финансовых средств, выделяемых муниципалитету из вышестоящего бюджета, чтобы мы разыграли конкурс. А конкурс — это победитель, который участвует с кем-то, чтобы победить. А это значит снижать цену. Когда победители снижают цену, они сами под собой пилят сук.

Максим Костиков: Понятно, известная история.

Иван Цецерский: И здесь начинаются ухищрения. Поэтому здесь уровень работы УГХ — это вопрос номер 1. На мой взгляд, более серьезной работы у главы администрации по отношению к УГХ быть не может.

Максим Костиков: На сессии депутаты высказали претензии, заслушали начальника УГХ. А какие-то административные, дисциплинарные меры были приняты? Какие вообще механизмы существуют для того, чтобы того или иного чиновника не просто пожурить на сессии, а воздействовать на него иными методами, в том числе дисциплинарными? Есть у вас такие полномочия, или они только у главы администрации?

Иван Цецерский: Во-первых, когда на основании моего постановления в течение января осуществлялся депутатский контроль, и мы делали мониторинг по уборке дорог, тротуаров, а также сосулек в Пскове, по итогам замглавы города представил обширный доклад, после которого председатели комитетов предложили обратиться в адрес губернатора с просьбой уменьшить премирование главы администрации Пскова. Его конкретно. Потому что только глава администрации подконтролен и подотчетен гордуме. Я обратился к губернатору, и он отметил, что, наверное, преждевременно поднимать этот вопрос, и вбивать клин между должностными лицами несправедливо. Я послушал губернатора, и мы не пошли на этот шаг в том числе и потому, что, в соответствии с контрактом, глава администрации исполняет ряд полномочий государственного уровня, и в данном случае губернатор вправе определять премирование и в этой части. Когда мы иногда говорим, что муниципальная власть самостоятельна, это правда, но в части исполнения госполномочий, в том числе административных требований, ее контролирует область. То есть если полномочные лица видят нарушения, они обязаны составлять протоколы. А если не составляют, то реагирования никакого не будет. Это исключительно прерогатива администрации Псковской области - контролировать местную администрацию в этой части. Сейчас, коль уж на сессии 12 февраля дана такая оценка качеству контроля за работой подрядчиков, контроль осуществляется, и в марте по итогам мониторинга, депутаты вновь заслушают администрацию, и если по итогам мониторинга и оценки жителей будет сформирована отрицательная позиция, то однозначно ответственность администрации города, в том числе УГХ и, возможно, главы администрации, наступит.

Максим Костиков: Спасибо, Иван Николаевич. Давайте еще про такой момент поговорим. Денег, как говорится, всегда не хватает. Но правильно ли я понимаю, что по нормативам стоимость работ по уборке и ремонту улично-дорожной сети одна из самых низких по Северо-Западному округу? Может быть, проблема как раз в том, что мы изначально закладываем мизерные суммы, и подрядчикам попросту невыгодно работать качественно?

Иван Цецерский: Скажу словами уважаемого мною руководителя ФАС Милонаец Ольги Викторовны. Она четко дала понять всем составителям документов, которые уходят на конкурсы. Она говорит: «Ребята, если вы прописываете в контракте требования, которые не позволяют спросить с подрядчика за работу, то вы на них и не обижайтесь».

Максим Костиков: В том-то и дело. Поскольку суммы там ничтожные, то существовал некий джентльменский договор между чиновникам и подрядчиками: «у нас денег нет, поэтому мы даем ниже стоимости, но за это с вас спрашивать не будем». Можно так сказать?

Иван Цецерский: Можно. Работа УГХ заключается еще и в том, чтобы делать анализ из своей практики. Именно администрация этим занимается - не гордума. Это прерогатива именно исполнительного органа — оценить любой контракт: «в прошлый раз у нас был трехлетний контракт, сейчас трехлетний, и мы готовимся тоже к трехлетнему контракту». Если мы оставляем одни и те же условия три периода подряд, то грош цена подготовке таких документов. Тогда будут не учтены беспокойства, которые высказывают люди. Ведь они уже говорят: «ребята, вы чего творите-то? Какой песок, да еще смешанный с глиной на тротуарах? Этого быть не может». А там написано «песок». Какой песок? Какая фракция? Все надо прописывать. Эти детализированные вещи являются основой.

Второе — претензионная работа. Если проводить ее в отношении подрядчика каждый день, хотя бы устно или в письменном виде, но не по принципу «сразу штраф наложить», то люди будут исполнять свои полномочия добросовестно. Только надо вовремя на это указать. Если будет неисполнение условий контракта, применяйте штрафные санкции. А когда их из месяца в месяц не наступает, на мой взгляд как главы города и руководителя антикоррупционного Совета Пскова, это точно вопрос к правоохранительным органам - почему бездумно подписываются контракты, если есть явное неисполнение их условий. Вот здесь, я убежден, что мы еще поработаем. Но когда мы говорим о системе ответственности, я ведь и губернатору Турчаку говорил, и уже сейчас Михаилу Ведерникову, и хочу повторить: если система управления в городе, при которой глава города избирается из состава депутатов, а глава администрации - по конкурсу как сити-менеджер, по сути предлагаемый губернатором, не оправдывает себя, то надо такую модель менять. Давайте ее менять.

Поменять надо сначала законодательство. Именно законом области установлена модель в наших муниципалитетах. Нужно, чтоб это был глава муниципального образования без двуглавости - давайте это сделать. Если нужно, чтобы он избирался всенародно или по конкурсу и был высшим должностным лицом - мэром города, пожалуйста, давайте это делать. Надо эту ситуацию всегда учитывать и быстро на нее реагировать. Примеров, когда уходят от двуглавой модели, в России тоже много. Я как участник Совета при президенте по МСУ четко это оцениваю. Но если мы спрашиваем с главы города за хозяйство, давайте ему право назначить самостоятельно главу администрации и разделять в полной мере эту ответственность. Вот это будет справедливо.

Максим Костиков: Как вы оцениваете идею перевести часть деятельности по содержанию и ремонту дорог с коммерческой модели на муниципальную, восстановить прежнюю систему, когда муниципальные структуры занимались уборкой и ремонтом дорог? Насколько это реалистично?

Иван Цецерский: Искать спасения в ситуации можно всегда. И это предлагать, и говорить о том, что муниципалитет будет работать лучше. Примеры есть разные. Есть модели, где частные предприятия убирают, а есть — где муниципальные. Вопрос в том, как спрашивать и как требовать. Если прописывать четкие условия работы подрядчика, и он будет четко понимать, что он должен делать, в какой срок и как с него будут спрашивать, проблем не будет - частник он или муниципальный. Просто муниципалитет может сильнее повлиять на свое предприятие и оперативнее решить проблему.

Максим Костиков: Понятно. По телефонному звонку.

Иван Цецерский: Совершенно верно, на раз-два. За годы работы я видел успешные предприятия, которые доводились до банкротства — вот что самое тяжелое. Ведь бесконтрольность предприятий уже имела место быть со стороны нашей администрацией. Мы по сути потеряли «Комбинат благоустройства», я уж извиняюсь, Банно-прачечный комбинат, «Лифтмонтажсервис» - предприятия, которые работали успешно. Но, на мой взгляд, сегодня нужно сначала использовать инструментарий, который у нас есть. Это контракты. Контрактник более рачителен, как хозяин по уборке. Запсковье и Завеличье — это разные подрядчики и разная уборка. Один более ответственно подходит, другой — менее. И это было выказано на сессии гордумы. Следовательно только контрольные полномочия УГХ могут сыграть роль в выполнении задач, стоящих перед городом. Когда жители хотят ходить по чистым тротуарам, этого нужно добиваться. Если мы прописываем в контракте, что уборка начинается через шесть часов после того, когда заканчивается снег, а если снег идет без остановки два дня? Что с ним происходит? Он утрамбовывается. А утрамбованный снег при малейшей оттепели — это наледь. И что будут делать люди? Ломать ноги. Никогда нельзя допускать наледи на тротуарах. Никогда. Поэтому я на совещании у губернатора высказал, что причин слишком много, чтобы ответить одним словом. Это и подготовка специалистов. Нельзя понимать, что кадровый сотрудник за 12 тыс рублей будет расшибаться. Они меняются. Заплата очень низкая означает большую текучесть кадров. Один ушел, второй поработал полгода — опять ушел. Начальник УГХ был — опять ушел. И привлечь к административной ответственности чиновников местной администрации может тот, кому это право дано. Читаем закон области: «ответственность за работу администрации города несет администрация области», потому что наделить правом составлять протоколы глава города,заместители, депутаты лишены! Вывод. Можем ли мы спросить с них, кроме как снизить премию и в отставку отправить? Все!

Максим Костиков: На этом инструментарии исчерпаны.

Иван Цецерский: Никаких. Все остальное — по линии ответственности администрации области. Очень благодарен губернатору за это совещание. Мы многое пересмотрим в подходах к контролю, конечно, его усилим. Безусловно, я не пропускаю критику мимо ушей и благодарен губернатору за эту оценку. Другое дело — что мы должны быстро на это реагировать, учитывая плюсовые погодные условия. А, как сказал глава администрации, снег будет заложен у них по деньгами только с 1 марта. До 1 марта осталось 3 дня, и если температура будет такой же плюсовой, вывозить снег не будет надобности. Его уже почти не осталось.

Максим Костиков: Спасибо, Иван Николаевич. Мы подробно рассмотрели ситуацию со снежными завалами в пскове и состоянием дорожного покрытия после этой снежной зимы. Давайте поговорим на другие темы. Депутаты Псковского областного собрания Дмитрий Михайлов, который еще не так давно был вашим коллегой по гордуме, заявил в эфире радио, что на кладбище «Белый мох» хватит мест на месяц — максиму на полтора. Так ли это? Информация ужасает, что кладбища нет, и начинаются разговоры, что усопших будут чуть ли не вдоль дорог складывать. Насколько ситуация под контролем и насколько решается? Или это так, для красного словца?

Иван Цецерский: Я провел серьезное совещание с участием природоохранного прокурора, с участием главы администрации по оценке того .что сказал Дмитрий Юрьевич. В его словах тревога была не на пустом месте. Действительно работа администрации с подрядчиком зашла в тупик. Не без помощи природоохранного прокурора. Спасибо прокуратуре области и лично Сергею Белову, который вмешался в ситуацию, и главному федеральному инспектору Андрею Калинину — ситуация начала меняться в позитивную сторону. Хотя суды, которые природоохранная прокуратура ведет против города, не завершены. Но найден путь.

Максим Костиков: А почему вообще эта ситуация возникла? Как вдруг получилось, что на кладбище нет мест?

Иван Цецерский: Просто кладбище «Крестовское» состоит из нескольких очередей. Мы отвели большой массив в пределах 40 тыс га, и первая очередь сегодня завершает свой объем захоронений. Нужно делать вторую очередь. Там возникли проблемы по линии природоохранной прокуратуры — там лесополоса, и требуется лесоустроительное дело, а на это требуется еще год. А у нас просто времени на это нет. Действительно мест на кладбище остается немного, поэтому мое вмешательство и мое обращение во все органы власти сыграло положительную роль. Надеюсь, что сыграло. Я сказал главе администрации города, что если в ближайшее время лопатой не воткнуть и не начнутся какие-то работы, то вопрос будет вынесен на сессию гордумы в экстренном порядке, и решение будет только одно — отправка в отставку. Это не шутейные вопросы. Мы не можем заиграться до такой степени, когда люди будут заложниками чиновничьих кабинетов. Надо находить выход из положения.Это прерогатива местной администрации и лично главы. Поэтому в рамках своих полномочий я держу это под контролем, профильные инстанции заверили, что проблема будет решена, и последнее совещание состоится 27 февраля в кабинете нашего главного федерального инспектора. Убежден, что решение будет найдено положительное. Других вариантов нет.

Максим Костиков: Будем надеяться. Иван Николаевич, еще один острый вопрос, который активно обсуждают и политики и общественники — перспективы строительства под Псковом химкомбината, который крупный инвестор «Титан-Полимер» планирует развернуть в ОЭЗ «Моглино». По этому поводу уже была публикация с анализом того же экс-депутата областного Собрания Игоря Савицкого. Позиция администрации области понятна и аргументирована. Они говорят, что будет обеспечен соответствующий экологический контроль, и инвестор нам нужен, что это якорный партнер «Моглино». Представители компании тоже высказали свои аргументы по поводу того, что они будут там следить за экологией. Как вы относитесь к этому проекту? Что депутаты гордумы говорят по этому поводу с учетом того, что у нас достаточно экологически чистый город, развивается туризм, и у жителей есть определенные опасения? Может, вы участвовали в консультациях, посмотрели документы, экологическую экспертизу?

Иван Цецерский: Данный завод находится в зоне Псковского района, может быть, глава администрации города Пскова участвовал в этом обсуждении, но я не участвовал ни разу. Я первую информацию такого серьезного плана услышал из уст уважаемого мною Игоря Николаевича Савицкого. Не хочу сказать, что я остался равнодушен к его словам. Они серьезные — и в части того, что город попадает в зону влияния, и что есть примеры, когда проходили чрезвычайные ситуации. Я не хотел бы, чтоб в Пскове была угроза жизни псковичей. Поэтому сейчас специалисты администрации города, гордумы пытаются оценить, что мы должны делать в этом плане. Однозначно я подготовлю запрос в адрес губернатора именно на основании обращения ко всем псковичам Игоря Савицкого. Я не пропущу этот вопрос. Если существует хоть какая-то малейшая угроза, надо этот проект останавливать либо делать его максимально экологически безопасным. Я не специалист в этой сфере, и большую роль в данном случае будет играть прокуратура — не только природоохранная, но и областная. Поэтому только их официальная оценка может сыграть роль в законности дальнейших действий. Мне судить тяжело. Это не в черте Пскова.

Максим Костиков: Спасибо, Иван Николаевич. Будем следить за ситуацией. Впереди общественные слушания, и мы надеемся, что кроме заявлений о том, что все будет в порядке, общественности предоставят реальные материалы и позицию экспертов. Пока есть позиции заинтересованных сторон и общественников. Давайте дождемся официальных документов. Еще один немаловажный момент, о котором хотелось бы поговорить в эфире — о подготовке к Ганзе. Остается буквально несколько месяцев, а город (опять же, приведу слова губернатора) как после бомбежки. В принципе по внешнему виду создается впечатление, что мы оказались к Ганзе не очень-то готовы. Буквально недавно я разговаривал с вашим советником Игорем Сиротиным, который теперь занимается в том числе и подготовкой к Ганзе, и он меня опечалил, что есть серьезные опасения относительно подготовки именно к приему делегаций. Как будет выстроена логистика, где будут размещены объекты, хватает ли для этого ресурсов и мощностей. И по проживанию, и по питанию. По целому ряду нюансов, связанных с этим действительно глобальным проектом. Как обстоит дело на самом деле? Насколько четко и прозрачно сегодня работает механизм подготовки к Ганзе?

Иван Цецерский: Во-первых, у нас идет один оргкомитет за другим по разным направлениям. Многое сделано. Не хочу сказать, что все идет безоблачно. Безусловно, состояние дорог играет роль с точки зрения благоустройства, но не хочется, чтоб Псков - город с больший историей и большим значением - воспринимался как разбитый город. Поэтому на сегодняшний день много уже сделано. Жаль, что в прошлом году мы получили финансирование на дороги только в сентябре, с освоением за два месяца. Как и все псковичи, я в осенне-зимний период переживал эту ситуацию. 4 года гарантийный срок ремонтов этих улиц. Есть в отдельных случаях некоторые недостатки, но они будут устранены, как того требуют контракты, в весенний период. Улица Юбилейная, которая сейчас очень сильно разбита, несет на себе нагрузку по сути транзитной федеральной, региональной трассы. У нас объездной дороги нет, поэтому по Юбилейной из Прибалтики и в Прибалтику идет огромное количество большегрузов. Конечно, они ее разбивают. Один раз мы сделали анализ прохождения машин и насчитали до ста грузовых фур за день. Естественно, это сказывается на качестве асфальтового покрытия. Данная улица ремонтировалась в 2007 году.

Максим Костиков: Дороги «Единой России».

Иван Цецерский: Совершенно верно, при губернаторе Кузнецове. Стояла 12 лет! Худо-бедно, и сейчас она требует ремона, а с учетом того, что она несет нагрузку федеральной трассы, ее капитально надо было ремонтировать уже давно. Нельзя доводить дороги до такого состояния. Опять же, мы возвращаемся к вопросу финансирования. У нас дорог в Пскове - более 300 км. У нас несколько десятков километров - почти 60 или 70 - вообще с грунтовым покрытием. В областном центре дороги с грунтовым покрытием! Поэтому тот подход, который обозначил президент РФ майским указом - сделать дороги - нас радует. Мы попадаем в проект «Безопасные дороги». Безусловно, в этом году нам поступит более 300 млн рублей, и это сыграет хорошую роль.

Но у нас есть еще одна важная проблема в городе - состояние ливневой канализации. Ведь ливневка — одн из источников плохого содержания дорог. Она не везде сделана, да еще и не везде работает. А там, где работает - через пень в колоду, как на Четырех углах и на пересечении Народной и Юбилейной. Диаметр труб там заложили в землю маленький, и при обильных дождях ливневка не справляется. Пусть кратковременно, но она вся затоплена. В этой части перекапывать весь Псков под линевую канализацию сложно, поэтому мы рады, что ни один год мы участвовали в федеральном проекте туркластер «Псковский», в рамках которого сделана улица Калинина, Свердлова, и там была сделана достаточно хорошая ливневка.

Максим Костиков: Ее же там вообще, по-моему, не существовало. Там дороги были какие-то довоенные.

Иван Цецерский: Совершенно верно. Поэтому федеральные вливания играли роль. Ведь и Ганза подразумевалась для того, чтобы привлечь федеральное финансирование. Это очень серьезное мероприятие, к нам приедет много делегаций. Сегодня уже к нам зарегистрировалось уже свыше 1000 официальных гостей. Гостиниц уже нет. Мало того, ряд гостиниц, к сожалению, нам отказал в размещении гостей. Очень печально.

Максим Костиков: Почему?

Иван Цецерский: Они просто отдали номера на откуп своим турфирмам. Вроде как 80 мест — ну заполнили. А куда селить наших официальных гостей, в том числе из правительства?

Максим Костиков: Наверное, гостиницы предпочитают живые деньги сегодня, чем обещания.

Иван Цецерский: Правильно. Бизнес выбирает свое. Второй момент — это кормление большого числа людей. Когда мы проводили совещание с бизнесом, была услышана от них просьба четко определить, кто, как и где будет находиться и какой объем гостей он должен подготовить к принятию. Эту работу сейчас досконально проводит потребительский отдел администрации Пскова. Рабочая группа дорабатывает эти нюансы, и думаю, мы все это выполним. Потихоньку все идет своим чередом.

У нас представители СМИ раскритиковали Ганзейский знак. Жалко, что раскритиковали, но подрядчик уже произвел корректировку этого знака. Он будет совсем другого вида. Поэтому хочу сказать спасибо за такую критику.

Максим Костиков: Спасибо, Иван Николаевич. Я почему задаю вопрос по Ганзе в завершение эфира, потому что через месяц будет 10 лет с тех пор, как вы работаете на посту главы города. Серьезный срок, мало в России глав городов, которые столько времени отработали у штурвала областного центра. И большую часть этого времени именно ваше имя ассоциируется с Ганзой. Как вы прекрасно знаете, в России у победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота. Если проект с Ганзой пройдет на «ура», то желающих сделать себе дырочку на мундире под орден будет много. А вот если что-то пойдет не так, и у жителей города, у организаторов произойдет разочарование, то все камни прилетят в ваш огород. Вне зависимости от того, что есть Ганзейская дирекция, городская администрация, федеральный оргкомитет во главе с вице-премьером, есть прошлый губернатор, который этим занимался, и нынешний губернатор, который тоже от этого не открещивается. Тем не менее, крайним-то сделают вас, Иван Николаевич. Вы к этому морально готовы?

Иван Цецерский: Конечно. Я не только морально готов, я это прекрасно понимаю и могу сказать даже больше - я делал и делаю все, чтобы ганза прошла в Пскове на должном уровне. Главная задача, даже если будет бедненько - все должно пройти организованно. Если будет срыв мероприятий Ганзы, меня не надо много раз уговаривать: «Иван Николаевич, вы готовы сделать мужской шаг и подать в отставку?» Да, я готов такой шаг сделать. Но я убежден, что мы проведем Ганзу на достаточно хорошем уровне.

Максим Костиков: Дай бог нам всем удачи, в том числе и в проведении Ганзы,чтобы гости города приехали и остались довольны,чтобы этот проект с 10-летней историей прошел на высоком уровне. Ну и чтобы вм не надо было делать этого мужского шага, о котором вы сказали. Спасибо за эфир, спасибо что были столь откровенны и конкретны в оценке ситуации.

Иван Цецерский: Спасибо вам, и спасибо радиослушателям.